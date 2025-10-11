Nacimientos, defunciones y matrimonios descienden en el primer trimestre en Huelva y el crecimiento natural es negativo

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el primer trimestre del año 2025 se produjeron en Huelva 861 nacimientos, 1.266 defunciones y 281 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica esta semana el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultado por Europa Press. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2024, un descenso en nacimientos (6,6%), en defunciones (2,6%) y en matrimonios (26%).

De este modo, durante el primer trimestre del año, como resultado, el crecimiento natural en Huelva (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo (405 personas).

En este trimestre se produjeron 845 partos de los que 16 fueron partos múltiples (todos dobles). Estos partos dieron lugar a 858 nacimientos (nacidos vivos) y tres bebés que murieron antes de las 24 horas. En cuanto al estado civil de las madres, el 44,5% de los nacimientos correspondieron a madres casadas, muy parejo a la media andaluza, que se situó en el 46,9%. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 53, ya que en 604 de los casos, tanto padre como madre son españoles.

Por otro lado, en el 30% de los nacimientos la madre contaba con una edad entre los 30 a los 34 años, cifra que se situaba en la media andaluza, puesto que el 33,1% de los nacimientos, las madres se situaba en dicha franja. Asimismo, no se registró ningún nacimiento en el que la madre tuviera menos de 15 años.

En cuanto a las defunciones, el 52,4% fueron hombres. Mientras que el 17,2% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondieron a la franja de 80 a 84 años, la mayoritaria. Desagregando por sexo, el grupo de edad de mayor frecuencia varía, siendo entre 90 y 94 años (21,26%) para las mujeres y entre 80 y 84 años para los hombres.

El 40,12% de las defunciones correspondió a personas casadas, seguido del 39,8% que representaron las personas viudas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (54,2%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (54,3%).

Por último, de los 281 matrimonios, 19 fueron entre personas del mismo sexo. Siendo mayoritaria, aunque tan solo por una unión, el matrimonio entre hombres. El 22,44% de los matrimonios (63) correspondió a uniones en las que algún cónyuge era extranjero.