Nieto critica la "negativa" del Gobierno de aumentar jueces en Andalucía pero "garantice 60 más a Cataluña"

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado que "hace falta, de manera inmediata", un incremento del número de jueces, "especialmente en las jurisdicciones más saturadas" y, "especialmente, en los territorios con más necesidad como Andalucía" y ha lamentado que la Junta hizo la solicitud al Gobierno de 56 nuevos órganos judiciales y 15 plazas de magistrados en la audiencia y "la respuesta del ministerio ha sido cero", mientras "con menos población a Cataluña se le garanticen 60 jueces más".

Así lo ha manifestado el consejero en Huelva cuestionado por el comunicado de los jueces de Violencia sobre la Mujer donde advierten de que la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, va a provocar un "colapso total" de sus juzgados, al tener que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.

Al respecto, Nieto ha manifestado que "hay preocupación" porque "disponen de muy poca información" ya que "en la aprobación de la Ley de Eficiencia se incorporaron a última hora una serie de medidas que solicitaron los partidos minoritarios en el Congreso y que se incorporaron sin la reflexión necesaria". "No tiene informe del Consejo General del Poder Judicial, no se ha recabado una serie de información que creo que hubiese sido aconsejable, y los jueces, lógicamente, lo que tienen es una enorme incertidumbre y tienen una carga de trabajo brutal en este momento con las competencias que tienen", ha remarcado.

Por ello, el consejero ha explicado que "si esas competencias se amplían, temen que esa carga de trabajo se incremente también de una forma importante y, por tanto, la calidad del servicio se reduzca". En este sentido, pide que "se haga caso a lo que están diciendo los jueces y se analice bien cuál es la carga de trabajo que tienen".

Nieto ha subrayado que la Junta de Andalucía ha hecho este año, junto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "una solicitud al Gobierno de España de 56 nuevos órganos judiciales y 15 plazas de magistrados en la audiencia y la respuesta del ministerio ha sido cero. No nos ha dado ni un solo juez más para Andalucía en el año 2025".

"Se nos dijo que era por un problema presupuestario y que no se podía hacer porque entraba la nueva Ley de Eficiencia a lo largo del año 2025", pero que "era una nueva mentira porque acabamos de ver hace una semana cómo se firmaba un acuerdo con la Generalitat de Cataluña y a la Generalitat de Cataluña se le garantizan 60 jueces más", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que "no puede ser que con la mitad del territorio y con menos población a Cataluña se le garanticen 60 jueces más y a Andalucía se le nieguen los 56 órganos judiciales y las 15 plazas de magistrados que hayamos pedido", toda vez que ha señalado que "si no se incrementa el número de jueces y no se refuerzan los juzgados de violencia sobre la mujer, vamos a tener un auténtico caos", por lo que espera "que eso se corrija, se nivele, se dé garantía y se apoye a los jueces de violencia de género".

"Nosotros no entramos, porque no nos corresponde, en si es buena o es mala la reforma que se contiene. Lo que sí decimos es que si ya era insuficiente el número de jueces con la carga anterior, si se le amplía ahora con los delitos sexuales, evidentemente la carga de trabajo va a ser insostenible. Y espero que antes de que entre en vigor la ley se refuercen esos juzgados y se les permita trabajar en las mejores condiciones. Por los jueces, por los funcionarios de justicia que trabajan en esos juzgados, pero sobre todo por las mujeres que sufran violencia de género", ha concluido.