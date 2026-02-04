Noche tranquila y sin incidencias en Ayamonte (Huelva) ante el aviso de crecida del río Guadiana

Labores de vigilancia ante la crecida del río Guadiana en Ayamonte (Huelva) - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

AYAMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio de Ayamonte ha pasado la noche sin incidencias y con tranquilidad tras los fenómenos meteorológicos adversos derivados del aviso de crecida del río Guadiana, debido al desembalse de la presa de Alqueva, coincidente con la pleamar, así como por el aviso amarillo emitido por la Aemet por lluvias, viento y fenómenos costeros por el paso de la borrasca Leonardo.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Ayamonte, tras la activación del Plan de Emergencia Municipal en Fase 1, motivada por los fenómenos meteorológicos adversos derivados del aviso de crecida del río Guadiana coincidente con la pleamar, así como por el aviso amarillo emitido por la Aemet por lluvias, viento y fenómenos costeros, el Ayuntamiento de Ayamonte ha realizado durante toda la jornada y la pasada madrugada un seguimiento especial de la situación.

Este seguimiento se ha llevado a cabo a través del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), constituido en la mañana del pasado martes.

Así, a las 22,00 horas, el alcalde, presidiendo el Cecopal, mantuvo una reunión con todo el dispositivo y los cuerpos y fuerzas de seguridad con el objetivo de analizar la evolución de las previsiones meteorológicas. Durante toda la noche, se han realizado inspecciones en distintos puntos del municipio susceptibles de verse afectados por la crecida del río.

Tras una nueva reunión celebrada a las 03,00 horas, ha tenido lugar la última de las inspecciones en torno a las 05,00 horas, coincidiendo con el momento más crítico de la pleamar. Entre los puntos revisados se encuentran la ribera del río Guadiana, la calle de las Flores, el puerto pesquero, el puerto deportivo, la barriada de Canela y la zona de la playa. En estas labores de seguimiento e inspección han participado Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y personal de servicios municipales. El nivel del río ha registrado una importante subida, aunque, afortunadamente, sin provocar incidencias ni desbordamientos reseñables.

Desde el Ayuntamiento, han transmitido un mensaje de tranquilidad ciudadana, si bien, se mantiene la situación de alerta en Nivel 1, ante cualquier eventualidad.

Además, desde el Consistorio ayamontino han pedido a la ciudadanía que continúe siguiendo las recomendaciones y pautas establecidas durante este miércoles, toda vez que han recordado que la Junta de Andalucía ha suspendido las clases lectivas. Asimismo, han agradecido la colaboración y responsabilidad de todos los ayamontinos.

MOVILIZACIÓN DE LA UME

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada este martes por el Ministerio del Interior, a petición de Capitanía Marítima, para intervenir en la provincia de Huelva, concretamente en los puertos de La Laja (El Granado), Sanlúcar de Guadiana y Ayamonte, ante el riesgo de desbordamiento de las balsas mineras por la crecida del río Guadiana.

Un contingente de más de 250 militares y 90 vehículos especializados opera en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población.

El despliegue en Huelva incluye: Salvamento y rescate en zonas de difícil acceso; ingeniería y desescombro, limpieza de viales y apuntalamiento de estructuras dañadas; gestión de aguas, contención, canalización y achique de zonas inundadas; apoyo aéreo, con helicópteros para reconocimiento y evacuación de emergencia; asistencia logística, garantizando suministros básicos a la población afectada.

Además, el contingente militar está preparado para prestar apoyo logístico de primera necesidad, asegurando que los ciudadanos afectados reciban la asistencia básica mientras se trabaja en la estabilización de las infraestructuras.