El nombre de las 45 víctimas de Adamuz irán bordados en el Traje de Huelva para la Virgen del Rocío

Archivo - La Virgen del Rocío, en su paso. - JOAQUÍN CORCHERO (EUROPA PRESS) - Archivo

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Traje de Huelva ha acordado que el nombre los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) irán bordados en el traje que esta entidad está confeccionando para la Virgen del Rocío.

Así lo ha anunciado la entidad en un comunicado a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en el que indican que los nombres de las personas fallecidas en el accidente irán impresos en el forro del manto de la Virgen.

Así, desde la entidad han señalado que quieren homenajear a la víctimas del "triste accidente ferroviario", de forma que sus nombres formen parte del traje que la provincia "en muestra de su amor ofrenderá a la Virgen del Rocío".

El proyecto del Traje de Huelva surge de una iniciativa privada de varios devotos de la Virgen del Rocío como "ofrenda a la Blanca Paloma como acción de gracia por el fin de la pandemia", además de que "no tiene nada propio de su provincia".

Además, el traje cuenta con el diseñador Curro Claros y el bordador Pedro Palenciano y se han indo realizando diversas acciones para recaudar la inversión necesaria para su confección.