El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en junio vuelve a crecer en la tasa interanual

Archivo - Polígono industrial Cantalgallo en Aracena. - DIPUTACIÓN DE HUELVA. - Archivo

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en junio fue 15.271 compañías, lo que supone un aumento con respecto al mismo mes del año anterior, ya que se cifraron 15.118 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Además, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del sexto mes de 2026, 15.271 empresas, supone un descenso del 0,36% con respecto a mayo, ya que se cifraron 15.327 compañías.

Estas cifras difieren a la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de junio en Andalucía asciende a 252.071, registrando un crecimiento del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de junio en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.420 (1,35% más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.522 (descenso el 8,09%); y el de la construcción, con 1.429, que asciende; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 900, que desciende una compañía.

Con respecto a la actividad económica de las empresas inscritas en el sexto mes del año, 3.274 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 2.286 a la hostelería; 621 al transporte y almacenamiento; 39 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 92 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 195 a las actividades financieras y de seguros; 304 a actividades inmobiliarias y 704 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Igualmente, se inscribieron 710 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 315 con la educación; 518 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 308 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 94 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 959 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 26 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 800 con la industria manufacturera; 25 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 49 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

El mayor número de empresas en junio son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.085 compañías, mientras que tan solo había 69 con 250 o más trabajadores, número que supone un descenso con respecto al mes pasado, que registró 107 compañías.

Asimismo, hasta junio de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 7.054 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.968. Por otro lado, la provincia cuenta con 651 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 247 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en junio a 172.568 personas, que supone un descenso del 21,4% con respecto a mayo, ya que se registraron 219.774 empleados. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 51.828 empleados, que supone, por tanto, un descenso con respecto al pasado mes (82.973). El segundo tipo de empresas son las que reúne de 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 25.482 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en junio, concretamente, 103.490, que experimenta un ligero descenso; seguido de agricultura con 39.096, que desciende en un 52% debido a la finalización de la campaña de frutos rojos; industria, con 17.976; y construcción con 12.006.