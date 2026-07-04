El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva desciende un 31% en el primer trimestre

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HUELVA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevos asuntos ingresados en los órganos judiciales de Huelva durante el primer trimestre desciende en un 31,36% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se registraron durante el dicho periodo 17.024 asuntos, frente a los 24.805 de los mismos meses de 2025, según el informe estadístico sobre la Situación de los Órganos Judiciales, difundido por el Consejo General del Poder Judicial.

En este informe, consultado por Europa Press, por jurisdicción, la Penal es el que registró un mayor número de casos durante el primer trimestre con un total de 8.610, lo que supone un descenso del 14,6% con respecto al mismo periodo de 2025. Por su parte, en la Civil se registraron 6.795 asuntos, un 48,7% menos. Por otro lado, en la Contencioso-Administrativo se registraron 363 asuntos, un 32,32% más; y en la Social 1.256 casos, lo que supone una subida del 7,9% con respecto al mismo periodo de hace un año.

En cuanto a la resolución de asuntos, el trimestre arrojó una cifra de 20.325 asuntos, un 18,53% menos que el año anterior, que se reparten en el Penal, 8.182 (descenso del 10,9%); en el Contencioso-Administrativo, 221 (disminución del 22,37%); en el Civil, 7.106 (bajada del 27,78%), y en el Social, 1.049 (aumento del 3,24%).

Como asuntos pendientes al finalizar el trimestre, la cifra ascendió 57.730 asuntos, un 2,2% menos que el año anterior. Por secciones, en el Penal, 18.093 (subida del 9,05%); en el Contencioso-Administrativo, 1.405 (aumento del 26,9%); en el Civil, 32.234 (bajada del 10,94%), y en el Social, 5.998 (aumento del 17,29%).

Por otra parte, los juzgados onubenses emitieron un total de 3.881 sentencias durante el primer trimestre de 2026, un descenso del 16,19%; 8.346 autos, lo que supone un descenso del 18,85%; y 3.807 decretos. Por jurisdicción, en la Civil se registraron 1.745 sentencias, un 55,03% menos; 2.994 decretos, lo que representa un descenso del 31,84%, y 2.934 autos. En la Penal, 1.511 sentencias, una bajada del 10,8% con respecto a 2025; 5.040 autos, un 7,92% menos; y 404 decretos.

Por su parte, en lo Contencioso Administrativo se emitieron 149 sentencias, un 7,45% menos; 126 autos, descenso del 18,70%; y 30 decretos. Por último, en la Social se han firmado 476 sentencias, un incremento del 12,79%; 186 autos, que supone un 30,33% menos y 439 decretos.