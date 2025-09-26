Palos de la Frontera (Huelva) celebra su XV Corrida Pinzoniana con "un gran cartel de futuro"

Presentación de la XV Corrida Pinzoniana de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera ya tiene cartel para su XV Corrida Pinzoniana, un festejo que se celebrará el sábado, 4 de octubre, a las 18,00 horas, en el Coso del Descubrimiento, en el que se lidiarán dos toros de Soto de la Fuente, para rejones, otros dos de Núñez del Cuvillo y dos utreros de Julio de la Puerta, para un cartel formado por la rejoneadora Lea Vicens, el diestro Javier Zulueta y la novillera Olga Casado.

Según informa el Ayuntamiento palermo en un anota de prensa, el acto de presentación, celebrado en la casa Martín Alonso Pinzón, contó con la presencia de numerosos aficionados; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, junto a su equipo de gobierno; la novillera Olga Casado y el empresario del coso, Jorge Buendía.

Al respecto, Milagros Romero recordó el apoyo del Ayuntamiento a la "fiesta nacional" y que el coso del Descubrimiento "sigue siendo la plaza más barata de España, una manera de hacer más accesible parte de nuestra cultura". Por último, destacó la "ilusión" de "un gran cartel donde la mujer es protagonista por méritos propios".

Por otro lado, Olga Casado comentó la "rápida evolución" de su vida profesional, desde que triunfara en Madrid, y sobre la ilusión de torear en esta pinzoniana donde, además, se vestirá de "una forma especial". Por su parte, Buendía destacó los orígenes del festejo, desde las primeras negociaciones con Francisco Rivera Ordóñez hasta el pasado año con Diego Ventura o el presente año con la terna anunciada. Además, agradeció la participación a todo el equipo de mulilleros, areneros, torileros y en especial a la sastre Mauri, que viste de "forma especial" a los participantes de este festejo.

Este festejo se engloba dentro de la programación que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha organizado para festejar el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad. Una efeméride que el pueblo palermo siente con "mucho orgullo".

CONVENIO CON ARO

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y la asociación ARO, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses, han renovado su convenio de colaboración.

La asociación afronta "nuevos retos" desde su nueva sede situada en el Estadio Colombino de Huelva. "Ambiciosos proyectos" que suponen una gran ayuda para sus más de 900 socios de toda la provincia, siendo 65 de ellos de Palos de la Frontera.

Así, tras un encuentro en sus nuevas instalaciones, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada por la concejal María del Carmen García, se reunía con el presidente de la asociación, Fernando González, y parte del equipo técnico.

Todo ello con el objetivo de renovar el convenio de colaboración entre ambas entidades. Una firma que supone "una gran ayuda" para ARO. Con esta cuantía, 12.000 euros, el grupo de ayuda podrá seguir desarrollando su trabajo en toda la provincia. Ofreciendo un espacio sano a todas aquellas personas que tienen problemas con algún tipo de tóxico, al igual que a sus familiares. Una terapia fundamental para salir del pozo de las adicciones.

"Ofrecerles a nuestros vecinos este tipo de ayudas en unos momentos complicados es fundamental. Nuestro compromiso es estar con ellos, sus familias y apoyarles a salir de esa situación", ha valorado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Entre sus principales líneas de actuación destacan: la rehabilitación integral, con programas que incluyen acompañamiento terapéutico, reinserción laboral y social; el apoyo a familias, reconociendo el papel clave del entorno en los procesos de recuperación, la prevención y sensibilización, mediante campañas y actividades educativas dirigidas a toda la sociedad. Este convenio supone un paso más en la construcción de una red de colaboración institucional para combatir las adicciones y para promover una sociedad más justa, solidaria y saludable.