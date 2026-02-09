Palos (Huelva) retoma la organización del centenario del vuelo del Plus Ultra, suspendido por el accidente de Adamuz

Primera reunión para retomar los actos del centenario del Plus Ulta. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva), ha retomado este lunes la organización del centenario del vuelo de Plus Ultra que fueron suspendido por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y que incluía la visita del rey, Felipe VI, aunque aún no se han precisado nuevas fechas.

Según informa el Ayuntamiento palermo en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la alcaldesa, Milagros Romero, ha presidido la primera reunión de coordinación para retomar la organización de los actos conmemorativos del centenario del vuelo del Plus Ultra.

Este encuentro es el reinicio de los trabajos tras el aplazamiento acordado en su momento como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz.

En esta primera toma de contacto se han abordado las líneas generales para reactivar la planificación de esta efeméride histórica, avanzando en la reorganización del calendario de actividades y en la necesaria coordinación institucional para su correcto desarrollo.

No obstante, en los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas y los detalles concretos de los actos que integrarán esta conmemoración.

Los actos conmemorativos del vuelo de Plus Ultra se celebran anualmente en Palos de la Frontera para "ensalzar la importancia histórica" de un hecho que "no tuvo precedentes y que por ello debe ser conocido y recordado por todos los onubenses".