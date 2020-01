El Patronato celebra la apuesta por el turismo industrial como nuevo producto del destino onubense

Publicado 16/01/2020 21:42:55 CET

HUELVA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo ha acogido con entusiasmo el interés manifestado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia y Regeneración Democrática, Juan Marín, en su visita al Museo Minero de Minas de Riotinto, sobre la posibilidad de crear una cátedra junto con la Universidad onubense sobre el Turismo Industrial de Huelva.

En este sentido, el organismo autónomo, junto con la Diputación Provincial de Huelva, viene trabajando en diversas propuestas para generar iniciativas que puedan desarrollarse en el territorio para atraer a un turismo de miles de visitantes que cruzan esta zona de paso entre el litoral y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Ya desde el pasado año, la imagen de Huelva en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) tuvo como reclamo principal imágenes muy potentes del entorno minero de Riotinto, bajo el gancho 'Marte-Riotinto, Misión Huelva'.

"Entendemos que este espacio tan único y peculiar, objeto de investigación de la propia NASA, y teniendo en la actualidad una reconversión de la antigua explotación minera con las visitas turísticas a través del Museo Minero y el Ferrocarril con el tren turístico, supone un enorme campo de posibilidades", ha señalado el presidente del patronato, Ignacio Caraballo.

El Patronato de Turismo ya ha mantenido conversaciones con la actual empresa que viene explotando la actividad minera para poder crear un producto turístico que ofrezca la posibilidad de adentrarse en el paisaje minero, de enorme atractivo y colorido, y poder conocer a pie de campo el desarrollo y evolución de las distintas cortas, existentes en pocos puntos del mundo.

"Si bien estos desarrollos suponen grandes posibilidades de negocio a medio plazo en el territorio, no es menos cierto que los proyectos no pueden ir solos para definir el producto definitivo. Hay carencias en el propio territorio en cuanto a servicios y oferta alojativa que deben ir perfectamente acompasadas con un crecimiento de la oferta, para que no se convierta en un producto efímero y de paso de visitantes, sino que los turistas puedan permanecer en el territorio, ampliando así el portfolio que ofrece el Destino Huelva", ha explicado el gerente del Patronato, Daniel Navarro.

Navarro también ha hecho hincapié en que "la oferta sobre turismo industrial que ofrece la provincia de Huelva puede trasladarse a otras muchas vertientes y combinarse con otros atractivos, teniendo en cuenta el alto volumen de recursos como el vino, el jabugo, el calzado, el mueble o los productos marineros, todos ellos rodeados de una importante producción, que genera a su alrededor una industria, en buena medida todavía muy artesanal, que supone un enorme atractivo para un nuevo turismo, diferenciador y con un carácter especialmente desestacionalizado".