Pedro Sánchez pide "unidad y firmeza" contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer en Moguer (Huelva)

MADRID/HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este lunes, a través de un mensaje en la red social X, el presunto asesinato machista que ha sufrido una mujer en Moguer (Huelva), y ha pedido "unidad y firmeza" para "acabar con esta violencia".

"Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia y amigos de la mujer asesinada en Huelva por la violencia machista. Unidad y firmeza, desde todas las instituciones, para acabar con esta violencia. Para que las mujeres puedan vivir libres, sin miedo, seguras", ha asegurado el presidente del Gobierno al hilo de este caso, tras el que el Ministerio de Igualdad ha elevado a 34 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025, y a 1.329 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 47 años, asesinada presuntamente por su expareja este pasado domingo 2 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 56 años.

Se trata del undécimo asesinato por violencia de género este 2025 en Andalucía, la comunidad con mayor número de casos. Le siguen Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno cada una.

De las 34 víctimas de violencia machista de este año, 26 no contaban con denuncias previas contra su presunto agresor, lo que supone el 76,5%. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas y de los agresores, en ambos casos el 61,8% son españoles y el 38,2% de otro país.

Asimismo, la víctima confirmada este lunes es la primera asesinada por violencia de género en noviembre, mientras que el pasado mes de octubre dejó cinco crímenes machistas.

El cuerpo sin vida de la mujer con "signos evidentes de violencia" fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer era una trabajadora de una finca y al ser localizada presentaba "evidentes signos de violencia".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha clamado en la misma red social "por un mundo con mujeres libres e iguales". "Abrazo con todo mi cariño a la familia y seres queridos de Zahra, la mujer asesinada en Huelva. Otra víctima de la violencia machista que nos duele y nos interpela a todas y todos. No pararemos hasta lograr un mundo con mujeres libres e iguales", ha indicado.