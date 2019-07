El periodista deportivo Dani Garrido señala que los clubes de fútbol están cada vez "más aislados" de los medios

Publicado 03/07/2019 14:21:43 CET

LA RÁBIDA (HUELVA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presentador de Carrusel Deportivo en la Cadena SER, Dani Garrido, ha explicado en la ponencia 'La radio en el deporte' cómo se ha complicado la tarea periodística con respecto a las relaciones con los clubes, resaltando que "los clubes están cada vez más aislados".

En declaraciones a Europa Press, el periodista ha valorado los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) desarrolla en su sede de La Rábida y en los que se enmarca su ponencia. A su juicio, "la calidad del curso en sí es muy interesante, porque hay gente muy versátil y con palabra en este mundo".

También ha querido hacer alusión a los futuros periodistas y a la utilidad que tienen estos cursos, resaltando que "la universidad es muy importante porque los que vienen a dar ponencias pueden transmitir sus experiencias, para que te den una guía de cómo puede ser tu camino".

Respecto al curso, ha querido poner en contexto a los 24 alumnos presentes sobre cómo se trabaja en el programa que presenta, Carrusel Deportivo. "Mis amigos y familiares se creen que si hablo a las 15,00 horas, llego a la emisora a las 14,50 horas. Y no, esto es una locura muy controlada", ha explicado. Ha confesado que lo más sencillo es presentar, mientras que lo más complicado es la narración.

"No como nada durante el programa, desde la 13,30 horas y arrancamos a las 15,00", ha asegurado Garrido en su ponencia. Así, ha comenzado a hablar sobre su experiencia personal como locutor de radio. "Voy a logopedas para aprender a hablar con el abdomen y no con la garganta. También cuido la alimentación y, por ejemplo no puedo comer frutos secos o chocolate", ha declarado.

De otro lado, ha definido la publicidad como "un problema que es una bendición". En este sentido, ha indicado que "no se puede vivir sin publicidad pero que, inevitablemente, esta condiciona a la hora de estructurar la programación". "Carrusel si no es el que más publicidad ingresa, se da la mano con el Hoy por Hoy", ha añadido Garrido asegurando que la "gran preocupación" de Carrusel Deportivo es integrar la publicidad de forma natural.

En su conferencia, el periodista ha puesto en valor la personalidad de las personas que trabajan en el mundo del periodismo deportivo. "La gente que se dedica al deporte tiene muchas inquietudes más allá", ha explicado. Además, ha valorado la labor que realizan los más de 120 locutores que trabajan en diferentes puntos de España cubriendo equipos, incluso de Tercera División. "Son periodistas que no solo se dedican al deporte, son 4x4", ha sentenciado.

Para finalizar, Garrido ha detallado que el perfil de su audiencia tiene una edad que oscila entre los 40 y los 55 años y, mayoritariamente, es la mujer quien escucha más la radio.