Plan Infoca presta apoyo en trabajos de reparación de la tubería de abastecimiento de agua en Hinojos (Huelva)

Trabajos de reparación de la tubería de abastecimiento de agua afectada por el temporal en Hinojos (Huelva). - PLAN INFOCA

HUELVA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha anunciado este domingo que prestan apoyo a la empresa Aqualia en los trabajos de reparación de la tubería de abastecimiento de agua potable a la localidad de Hinojos (Huelva).

En un mensaje difundido a los medios a través del canal oficial de X (antes Twitter), se han desplazado hasta el municipio onubense con dos vehículos autobomba y sus dotaciones.

Bajo este contexto, ya son 481 las incidencias en Huelva desde el pasado 27 de enero, fecha en la que se iniciaron las fuertes lluvias en toda la región andaluza.

Asimismo, el Plan Infoca anunció en la jornada del sábado que la localidad sufre una avería en su red de abastecimiento de agua persistente durante cuatro días, motivo por el que movilizaron hasta tres autobombas y una nodriza.