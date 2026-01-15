La Plataforma del Túnel de San Silvestre de Huelva pide que dé una fecha para el inicio de las obras del desdoble

Archivo - Túnel de San Silvestre (Foto de archivo). - PLATAFORMA POR EL TÚNEL DE SAN SILVESTRE - Archivo

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre de Huelva ha reclamado este jueves al Gobierno central que "se dé una fecha" para el inicio de las obras del desdoble "con la que estamos liados desde 2019", toda vez que ha lamentado la "falta de respuesta" al respecto.

Así lo ha manifestado el portavoz de la comisión de la plataforma, Pedro Tejada, en declaraciones a los medios antes del inicio del desayuno informativo celebrado por la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, en la que ha estado presente el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

Tejada ha lamentado que Huelva lleva "muchos años" esperando la obra de infraestructura "que está anunciada, en teoría presupuestada" pero que "ni la subdelegación del Gobierno ni el Gobierno de España a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han dado respuesta".

El portavoz de la plataforma ha recordado que en la misma está representada "toda la sociedad civil de Huelva", así como que se trata de una infraestructura "de vital importancia" para la provincia "porque ataca a todos los asuntos de Huelva" como "el agua que bebemos, el agua para la industria, el agua para los regantes y todo".

"Ese compromiso no se está cumpliendo y lo denuncio aquí públicamente", ha dicho antes de añadir que el desdoble ha presentado "en un cambio de presupuesto de inicialmente 63 millones de euros hacia unos 90", y que se lleva "mucho tiempo intentando que se den una respuesta" para el inicio de obra, al tiempo que ha subrayado que desde la plataforma están dispuestos a reivindicarla "públicamente" a través de "manifestaciones" y otras acciones para "que se realicen estas obras o al menos que se dé una fecha determinada".