El plazo para solicitar las ayudas a la renaturalización de cultivos en Doñana finaliza el jueves

Archivo - Imagen del Parque Nacional de Doñana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha recordado que el 15 de enero finaliza el plazo para presentar la solicitud para las ayudas destinadas a impulsar la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal en el área de influencia de Doñana, que forman parte de las medidas de apoyo al sector agroalimentario del entorno del espacio natural del Marco Socioeconómico de Actuaciones y para o que en esta convocatoria se destinan 28,5 millones de euros.

Así lo ha indicado el Ministerio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que señala que las ayudas podrán alcanzar 400 hectáreas, lo que "no impide que se amplíe en las próximas convocatorias, llegando a la superficie total de cultivo", y cubrir hasta el cien por cien de los costes en un "apoyo al sector agrícola" para acompañarlo en la transición ecológica.

La Fundación Biodiversidad, F.S.P. abrió el pasado 27 de octubre la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para que los agricultores del entorno de Doñana soliciten las ayudas, con un importe de hasta 7.000 euros por hectárea y año, durante diez años.

El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los municipios del entorno de Doñana --los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla)--, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

La intensidad de la ayuda podrá alcanzar hasta el cien por cien de los costes subvencionables y el número máximo de hectáreas a financiar por solicitud no podrá ser superior a 107 héctareas.

La cuantía a asignar a cada beneficiaria será, como máximo, de 70.000 euros por hectárea distribuidos en diez anualidades a razón de un importe máximo de 7.000 euros por hectárea y año y las beneficiarias podrán solicitar un anticipo para las actuaciones que podrá alcanzar la cantidad de 14.000 euros por hectárea. Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.

La convocatoria establece que podrán ser beneficiarias tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas.

PROYECTO NETZERO DOÑANA

De otro lado, dentro del Marco de Actuaciones, la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) ha conseguido una subvención de 336.295 euros del Gobierno de España para el proyecto 'NETZERO_DOÑANA-Doñana Cero Emisiones' que impulsará acciones de descarbonización y transición energética en el entorno de Doñana.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), a través de CDTI Innovación, ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 'Programa de Dinamización de Doñana', por la que ARA desarrollará esta iniciativa hasta 2027.

En esta convocatoria, en concurrencia competitiva, ARA ha obtenido la máxima puntuación en el apartado de calidad del proyecto. Junto a la red andaluza otras cuatro entidades han resultado beneficiarias en un proceso con gran número de propuestas de asociaciones y fundaciones; administraciones públicas locales; centros generadores de conocimiento y empresas que abarcan distintos ámbitos científico-tecnológicos, regionales y sectoriales.

El objetivo de 'Doñana Cero Emisiones' es fortalecer la competitividad del tejido socioeconómico local, generar empleo verde y garantizar un desarrollo sostenible y compatible con la conservación de este espacio. Para ello, se prestará especial atención a proyectos innovadores en sectores como el agroalimentario, el turismo sostenible y servicios públicos locales.

ARA coordinará el partenariado del proyecto integrado por los tres Grupos de Desarrollo Rural de este espacio: Aljarafe-Doñana, Condado de Huelva y Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, la Universidad de Cádiz, el Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética y el Grupo Considera. El proyecto se desarrollará en los municipios del entorno, con una población beneficiaria directa de más de 156.000 habitantes.

Entre las actuaciones previstas figura la realización de diagnósticos de innovación para la descarbonización en sectores clave como el agroalimentario, los servicios públicos locales y el turismo sostenible; planes de actuación comarcales; formación (incluyendo micro credenciales universitarias) y actividades de sensibilización sobre descarbonización, comunidades energéticas y movilidad sostenible; un Hub de Innovación Territorial, un programa de acompañamiento técnico para pequeñas y medianas empresas y ayuntamientos en materia de descarbonización y economía circular; nuevas formas de gobernanza territorial y conectar Doñana con iniciativas europeas y nacionales de innovación.