La Policía halló tres armas cerca de la víctima de El Torrejón (Huelva) y una vecina dice que el fallecido la "acosaba"

Juicio contra once acuados por el asesinato de una persona en El Torrejón en 2020. - EUROPA PRESS

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional halló tres armas diferentes --un cuchillo con mango verde, un bate de béisbol y una navaja-- cerca del cadáver de la víctima del crimen ocurrido en el barrio de El Torrejón de Huelva en 2020 y señala que, tras la reyerta en la que acabó falleciendo, se produjeron varios conatos de "enfrentamiento" por el barrio, por lo que se tuvo que reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, la vecina que vivía arriba del fallecido, que sufría la filtración por la que la familia asegura que se produjo el conflicto con los acusados, ha asegurado este miércoles que la víctima era una persona "conflictiva" que la tenía "atemorizada" y que la "acosaba sexualmente", así como ha señalado que no tenía conocimiento de si acosaba o no a la hija menor de edad del acusado principal --lo que sostiene la defensa como motivación de los hechos--, pero que estaba "obsesionado con las mujeres" y que "lo mismo le daba que fueran jóvenes o viejas" --en referencia a que ella ahora tiene 61 años--.

Así lo ha manifestado en su declaración como testigo en la cuarta jornada del juicio con jurado popular que acoge la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el viernes, en la que se juzga a once personas como presuntos autores de la muerte de este hombre, y en la que también han testificado cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Esta vecina, que no declaró inicialmente en sede judicial durante la instrucción de la causa, ha explicado que ella no se encontraba en el barrio el día de la reyerta que acabó con la muerte del hombre y que, tras la misma, una mujer, familiar del fallecido, "okupó" su vivienda, por lo que fue a la Policía Nacional a interponer la denuncia por estos hechos pero que no denunció previamente el acoso de la víctima y las "amenazas" que, ha afirmado, profería a "sus hijos si contaba lo que pasaba" por "miedo". En este punto, ha dicho que también la amenazó con "mandarle el corazón de su madre en una fiambrera".

Además, ha manifestado que los hermanos la acusaban de ser la responsable de la situación por las filtraciones de su vivienda, que asegura que arregló el 22 de julio de 2020, aunque "se tardó más" en darle solución debido a la pandemia, al tiempo que ha apuntado que el perito de su seguro fue a la casa del fallecido para valorar los daños que las filtraciones le habían producido pero que "no le dejó entrar" y que ella misma mostró a sus hermanos "las facturas" del arreglo.

De la misma manera, ha señalado que tenía una relación "correcta" de vecinos con el principal acusado por la puñalada mortal --que vivía en el bajo del edificio-- y al que, ha asegurado, según su perito "no tenía que haberle afectado el problema de las filtraciones".

En su testifical la mujer ha manifestado que el fallecido "la observaba" y le dijo que quería tener "relaciones sexuales" con ella, a lo que "se negó", así como que le decía cosas como "te voy a coger y te voy a hacer sentir mujer como hace tiempo que no eres", e incluso que "una de las veces llegó a casa de su madre y le dijo que se iba a buscar la ruina" y que le "sacó un cuchillo". Ante ello, explica que se lo contó a uno de los hermanos de la víctima que, según su versión, le contestó que "no le echara cuenta, que estaba malo de la cabeza".

La mujer ha lamentado que tuviera que abandonar la que fue su vivienda "desde hace 30 años" tras la okupación de la misma porque estaba "atemorizada".

"NO SE REFLEJA EN LA DENUNCIA"

Finalmente, cuestionada por el jurado popular sobre por qué no había denunciado el acoso a la Policía Nacional, la vecina del fallecido ha asegurado que no lo hizo por "miedo", pero que "sí lo contó" cuando acudió a la Policía Nacional a poner la denuncia por la okupación de su vivienda.

En este sentido, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares han indicado que el relato realizado por la mujer este miércoles en su declaración como testigo en el juicio no aparece reflejado en la denuncia en sede policial, a pesar de que en sala ha afirmado que "se lo contó a la Policía", de formas que el fiscal y los abogados de la acusación particular han destacado que en su declaración "solo aparece reflejada" la denuncia sobre la okupación de su vivienda.

A pesar de ello, no se ha podido adjuntar la declaración de la mujer en sede policial, puesto que durante la celebración del juicio solo se admiten las que se realizan en el juzgado durante la instrucción del caso. Por ello, la misma no se ha podido presentar como prueba de contradicción con respecto a su testifical, por lo que el jurado popular no podrá conocer lo que contó en la denuncia previa.

CONATOS DE ENFRENTAMIENTOS

De otro lado, el jefe de la Unidad Territorial de Policía Judicial, que también ha testificado este miércoles, ha contado que acudió a la zona como apoyo cuando se pidió colaboración para mantener la seguridad en el barrio que es "una zona bastante conflictiva" y en la que se estaban produciendo "conatos de enfrentamientos" tras los hechos en diferentes zonas de la barriada.

Asimismo, ha explicado que estuvo presente mientras se tomaba declaración en el barrio a una de las testigos que afirmó que la víctima acudió con un cuchillo al piso, pero que resultó ser una de las implicadas en la trifulca y que, actualmente, es también una de las acusadas.

Otro de los agentes, del grupo de Policía Científica, ha explicado que acudió por la tarde --aunque no ha especificado hora-- para recoger los vestigios del suceso --las armas-- y que recogió una navaja que se encontraba al lado de la rueda de un vehículo.