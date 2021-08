Ponce: “Cs destina otros 60 millones desde la Junta para que las entidades locales oferten FP para el empleo"

HUELVA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha destacado este domingo que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, dirigida por la consejera Rocío Blanco (independiente por Ciudadanos) en la Junta de Andalucía, "ha puesto en marcha otra nueva medida para generar riqueza y puestos de trabajo, destinando 60 millones de euros para que las entidades locales oferten un nuevo programa de FP para ayuntamientos y entidades locales".

En un comunicado, Ponce resalta que "prácticamente cada semana, desde las consejerías económicas de la Junta de Andalucía que gestiona Ciudadanos", se anuncian medidas que "se ajustan a las necesidades de los andaluces, de sus empresas, ayuntamientos, autónomos y desempleados, con iniciativas como ésta que cuentan con el pago anticipado de subvenciones del cien por cien y que se van a destinar, en este caso concreto, a desempleados".

"En Ciudadanos sabemos que no podemos perder ni un día, sobre todo en estos tiempos difíciles provocados por la pandemia, y seguimos anunciando medidas de ayuda a los andaluces porque hay muchas personas que no pueden esperar a que termine el verano, sobre todo aquellos que están desempleados. Sacamos estas ayudas para que las entidades locales puedan seguir acogiéndose a subvenciones públicas por valor de 60 millones de euros en concurrencia competitiva y se siga generando empleo, no queremos que esta crisis deje a nadie atrás", asegura la coordinadora de Cs en Huelva.

La diputada provincial ha puesto en valor que "una vez más, Ciudadanos intenta eliminar las trabas burocráticas y adaptarse a lo que se necesita", y en esta línea se ofrece desde la Consejería de Empleo a las entidades locales un catálogo abierto de especialidades formativas para elegir aquellas que crean más oportunas y necesarias según las características de su propia localidad y, además, se van a financiar al cien por cien con un único pago adelantado.

"Tenemos que seguir agilizando la administración para que sea un aliado de nuestra economía y no un freno para los andaluces", añade.

Respecto a esta medida concreta, Ponce señala que desde Ciudadanos quieren que se dirijan a los desempleados de larga duración que requieran de recualificación profesional y que estén en posesión de una titulación de técnico o de técnico superior de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3, obtenido con anterioridad al año 2015, del mismo nivel y familia profesional de la acción formativa solicitada.

Otro colectivo en el que se quieren centrar estas ayudas es en ofrecer una oportunidad a las mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad, y personas trabajadoras desempleadas con dificultades para su integración en el mercado de trabajo, que cumplan alguno de los siguientes requisitos como ser perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital, estar en desempleo de larga duración o estar en desempleo y ser mayor de 45 años.

Por último, otros beneficiarios de estas ayudas serían las personas desempleadas con déficit de formación, que no hayan obtenido el título de ESO o equivalente, personas desempleadas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, e inmigrantes desempleados.

"Una vez más, desde Cs a través de su gestión en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo, hemos sido sensibles tanto a las demandas de las corporaciones locales que nos pedían este tipo de programas como a los colectivos más vulnerables que están buscando una segunda oportunidad de formación para poder integrase en el mercado laboral", concluye Ponce.