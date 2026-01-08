Se pone en funcionamiento desde este jueves la oficina municipal de asistencia antiocupa de Huelva

Firma entre el Ayuntamiento de Huelva y el Colegio de Abogados de Huelva para la puesta en marcha de la oficina municipal antiocupa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Este jueves se pone en funcionamiento la oficina municipal antiocupa, un servicio gratuito de orientación y asesoramiento jurídico sobre ocupación ilegal de inmuebles que el Ayuntamiento de Huelva, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICA Huelva), pone a disposición de los onubenses.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, de esta forma, ya pueden solicitarse las citas que, en principio, se ofrecen todos los jueves, en horario de mañana y tarde (de 12,00 a 14,00 horas y 17,00 a 19,00 horas) a través del enlace https://www.icahuelva.es/citasocupacion/ con posibilidad de atención presencial, telefónica o vía email.

También es posible contactar y solicitar cita a través del teléfono 959252833, donde tras escuchar la locución, será preciso marcar la opción habilitada.

El Ayuntamiento de Huelva y el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva ofrecen este servicio gratuito de orientación jurídica inmediata para particulares y comunidades afectadas por la ocupación ilegal. Un servicio público y gratuito que proporciona orientación jurídica inicial para que los afectados puedan conocer sus derechos, los primeros pasos legales y las vías disponibles para actuar de manera segura y eficaz.

Está dirigido a propietarios de viviendas, locales o inmuebles ocupados ilegalmente; pero también a comunidades de propietarios afectadas y ciudadanos que necesiten conocer los primeros pasos legales para afrontar una situación de ocupación.

La orientación jurídica inicial y personalizada incluye información sobre las vías civiles y penales disponibles para afrontar estas situaciones; identificación de derechos y obligaciones del afectado; y derivación, si procede, a otros servicios municipales como los Servicios Sociales o la Policía Local.

Mediante cita previa, se ofrece atención presencial, en principio todos los jueves, en horario de 12,00-14,00 horas y 17,00 a 19,00 horas; atención telefónica y atención telemática: vía e-mail. Para agilizar esta atención será útil tener a mano diferente documentación como títulos acreditativos de la propiedad; fotografías o pruebas del estado del inmueble; comunicaciones o incidencias previas y datos relevantes del caso.

Además de la atención directa a los afectados, la intención del Ayuntamiento de Huelva es que la oficina se convierta en una forma más de trabajar para erradicar los focos de ocupas en Huelva. En este sentido, desde esta oficina, de forma trimestral, se elaborará un diagnóstico de la situación real, con la incidencia y el tipo de situaciones, que se sometan a asesoramiento, en razón a viviendas, locales, edificios enteros, u otros inmuebles como solares o almacenes, incluso en desuso o ruina.

Se realizará además con una proyección sobre los distritos o barrios de la ciudad; con la intención de promover las actuaciones necesarias, desde las distintas concejalías, que puedan ayudar a solucionar todo tipo de conflictos que generan estas situaciones.

Igualmente, tras la puesta en funcionamiento del servicio, se editará una Guía Informativa Básica que incluye definición de ocupación ilegal, derechos y obligaciones de los afectados y protocolo orientativo de actuación, reforzándose con la organización de una jornada divulgativa.

Con la puesta en marcha de este nuevo servicio, el Ayuntamiento de Huelva pretende dar "una respuesta integral, ofreciendo a la ciudadanía un apoyo institucional coordinado y efectivo que complemente las actuaciones de seguridad y las sociales; reforzando la protección de la vulnerabilidad al permitir que personas con escasos recursos accedan a una defensa técnica inmediata y de calidad, evitando la pérdida de su patrimonio".

Además, se persigue "el fomento de la convivencia y la seguridad, al disminuir la conflictividad social derivada de la ocupación y contribuir a la recuperación del orden y la tranquilidad ciudadana" y haciéndolo desde la colaboración institucional al optimizar los recursos públicos mediante la colaboración con un organismo profesional que puede aportar un servicio de calidad a un coste sensiblemente inferior al de mercado, gracias a la voluntad de servicio público del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva.