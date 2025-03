El Portil (Huelva) amplía playa con una lengua de arena pero los vecinos creen que el aporte no estará en verano

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Portil, núcleo costero de Punta Umbría (Huelva), ha ampliado la zona de playa afectada por los temporales debido a un fenómeno natural generado por los bancos arenosos, que han quedado al descubierto por los temporales haciendo que se cree de nuevo una gran playa urbana. Sin embargo, la Asociación de Vecinos Portileños señala que el problema "sigue existiendo" en unos 700 metros afectados en la parte anterior al nuevo fenómeno, al quedar esas viviendas desprotegidas y creen que la aportación podría "no estar antes de verano" como se esperaba.

La asociación ha mantenido este jueves una reunión con el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, para comprobar cómo avanza la cuestión del aporte de arena ya que desde le Delegación se había solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico --la administración competente para hacer tanto la extracción como el aporte-- un documento "más detallado", con análisis de alternativas a la propuesta de la Dirección General de Costas de extraer arena de los bajos existentes en las inmediaciones de la playa para su regeneración para estudiar las alternativas.

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, Yórquez ha explicado que la solicitud se realizó en noviembre y que hasta la fecha "no se ha recibido respuesta" por lo que la Asociación de Vecinos Portileños han declarado que creen que "otro año más la playa se queda sin aporte de arena" cuando llevan "trabajando en esto desde septiembre de 2024, conforme a lo que se acordó con el Ministerio".

El delegado ha mostrado su "total voluntad" de "colaborar y contribuir" a dar "una solución definitiva al problema que sufren desde hace años", toda vez que señala que desconoce si la aportación de Costas podrá estar finalmente esta temporada pero "comprende" que los vecinos "dada las fechas en las que estamos tengan desesperanza y hayan llegado a esa conclusión", al tiempo que ha explicado que le han trasladado su "preocupación" por "la situación que tiene de degradación la playa y la necesidad de hacer ese aporte de arena".

Yórquez ha explicado los pasos que se han seguido para solucionar la cuestión en una zona que tiene "diferentes figuras de protección medioambiental" y, teniendo en cuenta esto, Costas envió a la Delegación en octubre de 2024 un escrito en el que ponían de manifiesto "la necesidad de hacer una extracción de arena de un lugar para su depósito en la playa, a fin de la regeneración".

A esto, la Delegación contestó en noviembre "haciéndonos cargo de esa necesidad y ese problema" pero señalando que el escrito presentado "era insuficiente" porque, "por normativa, por las figuras de protección con las que cuenta el entorno", el documento precisaba de mayor detalle" con "un análisis de alternativas, por qué ese lugar y no otros lugares" y "analizando el impacto que en el medio tienen las distintas opciones que se descartan y por qué esa sería la idónea", algo de lo que "carecía el documento presentado en primera instancia", que era "escueto e insuficiente".

"Y luego, deben presentar también un proyecto de actuaciones, cómo van a proceder a la extracción y cómo van a proceder al acopio, más allá de un documento como el que recibimos, que fue muy escueto. Eso es lo que se les trasladó en noviembre y hasta la fecha no hemos recibido nada por parte de costas", ha detallado antes de apuntar que, "tal vez por ello, los vecinos han llegado a la conclusión de que antes de verano no tendrán el aporte, pero es algo que no puedo afirmar".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano ha agradecido a Pedro Yórkez "la amabilidad, predisposición y la información real", pero "sobre todo la ayuda y tramitación urgente si llegara algo del Ministerio", a lo que "la Junta de Andalucía le dará prioridad". De igual forma, insta al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, a que "solicite a la mayor celeridad posible dichos movimientos de arena para que en verano podamos tener las bajadas operativas o en su defecto zonas de evacuación de emergencias".

Asimismo, ha recordado que, tras "muchos años con este problema", en octubre de 2024, "tras tener una reunión con la Subdelegación del Gobierno, se acuerda por ambas partes iniciar los trámites para llevar a cabo una aportación extraordinaria de cara al verano 2025" y que, por ello, "la Jefatura Provincial de Costas emitió el escrito solicitando extracción de arena a la Junta de Andalucía --en la zona de bancos arenosos-- y que "desde noviembre de 2024 a febrero de 2025, no tenemos noticias de nada, aun estando en contacto directo con Subdelegación".

Al respecto, señala que "es en febrero cuando se nos da a conocer que es cierto que existe una petición de la Junta", pero "tres meses después de tener entrada el documento en el registro de la jefatura provincial de costas en Huelva" y, "desde Costas se indica que dicho proyecto-estudio debe de realizarse en Madrid y que por los plazos no llegamos", toda vez que subraya que, además informa de la opción de que el Ministerio podría autorizar movimientos de arena en la zona --lo acumulado en la zona de Nuevo Portil-Caño de la Culata--, de cara a que el Ayuntamiento de Punta Umbría, lo solicite y así este verano poder disfrutar de las bajadas".

PROPUESTA DE COSTAS

De otro lado, durante una reunión entre la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, y los representantes de la Asociación de Vecinos Portileños el pasado mes de noviembre, Rico explicó que la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, indicó que había solicitado a la Junta de Andalucía que indicara si desde su perspectiva considera viable la extracción de arena de los bajos existentes en las inmediaciones de la playa de El Portil, de modo que "se pudiera empezar las obras de regeneración antes de la Semana Santa".

En este sentido, en la reunión llevada a cabo, el jefe provincial de Costas, Gabriel Cuena, expuso el informe elaborado para una nueva opción para aplicar en El Portil y, que consiste en la extracción de arena de los bajos situados en las inmediaciones de la playa, así como explicó que se han realizado las peticiones pertinentes a la Junta de Andalucía para consulta previa de esta posibilidad.

CRECIMIENTO DE LA PLAYA

Respecto al fenómeno natural de bancos de arena que han generado una nueva playa, el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños ha valorado esto "muy positivamente", al tiempo que ha explicado que "ya el año pasado se podía disfrutar de ese trocito de playa" pero "para cruzar tenía que estar baja la marea". Asimismo, ha señalado que "con los últimos temporales se ha formado una nueva playa de casi 2.000 metros cuadrados", al tiempo que ha remarcado que "lo que no han podido conseguir los políticos desde 2018 lo ha conseguido la naturaleza por sí misma".

Finalmente, ha pedido al alcalde de Punta Umbría que incluya en el Plan de Playa los servicios básicos "acorde a la nueva situación" porque "ya el año pasado hubo masificación en la zona y los servicios se quedaron muy, muy cortos".