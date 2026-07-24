El PP critica que cuatro años "sin Presupuestos" del Gobierno de Sánchez "lastran" las infraestructuras de Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que el PSOE se encuentra en "modo supervivencia" y que la legislatura concluirá "sin la aprobación de los Presupuestos" lo que "afecta de manera directa a las infraestructuras de la provincia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha lamentado que "la legislatura va a terminar sin Presupuestos". "Cuatro años seguidos sin aprobar unas cuentas, lo que supone un lastre para las infraestructuras claves de la provincia que se encuentran paralizadas y bloqueadas por el Gobierno del PSOE".

"Los onubenses seguimos sin AVE y con unas infraestructuras ferroviarias tercermundistas. Además, proyectos como Ley del trasvase, el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros o la presa de la Alcolea están bloqueados, las infraestructuras viarias y buena parte del litoral onubense en mal estado ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado.

En este contexto, ha insistido en que es algo "inédito en la democracia española" que vaya a concluir una legislatura "sin aprobar una Ley de Presupuestos", de ahí que "la única salida es convocar elecciones cuanto antes para que se pueda empezar una nueva etapa y retomar los proyectos que tiene pendiente el Gobierno central con la provincia de Huelva".

Por su parte, el presidente provincial ha asegurado que "Andalucía cumple con su compromiso y sigue adelante con la planificación de sus cuentas pese a la incertidumbre financiera que genera el Gobierno de Sánchez a las comunidades autónomas". "La Junta continúa avanzando en la elaboración de los Presupuestos de 2027 con el objetivo de que sean aprobados en plazo y entren en vigor el próximo 1 de enero".

Para finalizar, el popular ha criticado que "el PSOE no es capaz de frenar el nivel de corrupción en torno al partido, con numerosas sombras que evidencian que la corrupción ya no es un caso aislado y que señala directamente al núcleo del Partido Socialista".