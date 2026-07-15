El PP critica que el PSOE de Huelva "calla ante el abandono del Gobierno" a la provincia

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha criticado el "silencio" del PSOE de Huelva ante el "abandono" al que somete el Gobierno a la provincia después de más de ocho años desde que llegara a la Presidencia de España.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Centeno ha reprochado al PSOE de Huelva que "mientras en la provincia no ha llegado absolutamente ninguna inversión por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez" los dirigentes onubenses "prefieren callar antes que defender los intereses de Huelva".

En este sentido, ha vuelto a recordar que Huelva "sigue sin AVE y con unas infraestructuras ferroviarias tercermundistas". Además proyectos como ley del trasvase, el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros o la presa de la Alcolea están "bloqueados", las infraestructuras viarias "siguen en mal estado", y el litoral onubense "también sigue esperando soluciones por parte del gobierno de Sánchez".

"Y mientras tanto el PSOE de Huelva, está centrado en resolver cuestiones que en absoluto tienen que ver con lo que les interesa a los onubenses, como por ejemplo cómo meter por la puerta de atrás a Enrique Gaviño en el Ayuntamiento de Huelva y alterar así el mandato de los ciudadanos en las urnas".

Berta Centeno ha insistido en que "después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez no ha llegado una sola infraestructura importante en la provincia y cuando se trata de exigir los socialistas onubenses prefieren mirar para otro lado y callar ante el agravio continuado que sufre la provincia de Huelva".