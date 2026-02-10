El PP critica el "total abandono" de la playa de El Portil (Huelva) por parte del Gobierno

Representantes del PP de Huelva en El Portil. - PP DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado el "total abandono" al que tiene sometido el Gobierno central a la playa de El Portil que se encuentra en una "situación límite fruto de la dejadez permanente de los socialistas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante su intervención en la playa de El Portil, González ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "sigue sin dar solución a una situación que llevamos años denunciando desde el Partido Popular y que perjudica directamente a los vecinos, turistas y empresarios que tiene sus negocios en esta playa".

González, quien ha estado acompañado por el presidente local del PP de Cartaya, Manuel Barroso; y la portavoz del Grupo municipal en Punta Umbría, Rosa Crespo, y vecinos del núcleo costero, ha criticado la "imagen lamentable" de la playa de El Portil, "cuyo deterioro no es consecuencia de episodios puntuales ya que llevamos denunciando desde 2018 la falta de actuaciones por parte del Gobierno del PSOE".

En este sentido, ha incidido en que "con el Gobierno de Rajoy se elaboró un plan estratégico para la protección del litoral onubense, como consecuencia de este plan se empezaron a realizar proyectos para la conservación y defensa de todas y cada una de las playas de Huelva, sin embargo, meses después con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa fue guardado en un cajón".

Por su parte, el presidente de los populares ha confirmado que van a estar en la concentración convocada por los vecinos el próximo viernes en Huelva y que estarán presente "junto a ellos apoyando las reivindicaciones justas hacia el gobierno de España en defensa de las playas de Huelva".