El PP critica que el túnel de San Silvestre "sigue sin empezar" y la presa de Alcolea está "paralizada"

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha criticado que el Gobierno "sigue sin cumplir con la provincia" de Huelva porque "la realidad, tristemente, es que las obras del túnel de San Silvestre siguen sin empezar" y la presa de Alcolea "se encuentra paralizada a un 23% de su ejecución".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Centeno ha criticado que el PSOE de Huelva "vuelve a mentir con las infraestructuras hídricas de la provincia", porque "se atreven a decir que están cumpliendo, cumpliendo sí, pero con el engaño".

"Ni una sola piedra se ha colocado, ni una sola máquina está trabajando en el túnel de San Silvestre como hemos demostrado en la última visita que hicimos hace unas semanas", ha abundado.

En este sentido, la secretaria general ha incidido en "las promesas del PSOE desde el año 2021, cuando anunciaron que iban a empezar con las obras en el túnel de San Silvestre", por ello ha insistido que el Partido Socialista "lleva años prometiendo inversiones y compromisos que se quedan simplemente para las fotos para la propaganda, porque no hay máquinas, no hay obras, no hay avance, solo hay mentiras".

"Mientras tanto, los onubenses esperando una infraestructura tan importante como el túnel de San Silvestre que ya debería haber estado en marcha desde hace varios años. En una situación similar de bloqueo está la presa de Alcolea", ha manifestado Centeno antes de explicar que "ante esta situación de bloqueo por parte del Gobierno Central, la Junta de Andalucía toma la iniciativa con Juan Moreno a la cabeza y se ofrece para finalizar las obras que se encuentran a un 23%, sin embargo, cuando está el acuerdo a falta de la firma ahora parece que no quieren que la Junta de Andalucía desbloquee y asuma la finalización de las obras".

En este sentido, la popular ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "no está cumpliendo con esta provincia, no está cumpliendo con Huelva, solamente paraliza". "Ni empiezan las obras del túnel de San Silvestre ni permiten que la Junta de Andalucía pueda terminar la presa de Alcolea. El Gobierno solo pone freno a todo lo que sea progreso para nuestra agricultura, nuestra industria, nuestro turismo, el propio abastecimiento humano e incluso la seguridad de esta provincia", ha finalizado.