El PP-A destaca su "apoyo inquebrantable" a los agricultores y ganaderos andaluces ante "las políticas del Gobierno"

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, junto a otros dirigentes populares onubenses este jueves en la concentración en contra del acuerdo UE-Mercosur y a los recortes de la PAC. - PP-A

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, ha trasladado este jueves en Huelva, con motivo de las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias en siete de las ocho provincias andaluzas, el apoyo "inquebrantable" y el compromiso firme del Partido Popular de Andalucía con los agricultores y ganaderos que "sufren la desidia y las políticas del Gobierno de Sánchez".

Así lo ha manifestado durante la concentración del sector en la Subdelegación de Huelva, donde ha señalado que el PP-A quiere "manifestar y transmitir" su "apoyo inquebrantable" y su "compromiso" con los agricultores y ganaderos de Andalucía. Un apoyo que, ha subrayado, "se mantiene desde el minuto uno por parte del Gobierno de Juanma Moreno, con medidas reales, diálogo permanente y una defensa firme en todas las instituciones, incluida Europa, con voz propia", ha indicado la formación en una nota.

Álvarez ha puesto en valor el papel del sector primario como un sector "estratégico para nuestra tierra", recordando que alcanza una comercialización "cercana a los 16.000 millones de euros" y que, junto al sector agroalimentario, "convierte a Andalucía en una auténtica potencia europea". "Somos líderes europeos por encima de 17 países y Andalucía por sí misma es capaz de exportar cerca de 16.000 millones de euros al resto del mundo", ha explicado, subrayando que el campo andaluz "da de comer a 500 millones de europeos".

El vicesecretario ha afirmado que los datos "avalan" la importancia de un sector que "entre todos tenemos que defender" y ha reiterado que desde el PP de Andalucía "venimos ayudándoles, venimos estando cerca de ellos y venimos aplicando políticas de interés para ellos", una línea de trabajo que, ha asegurado, "se va a seguir manteniendo".

En este contexto, Álvarez ha reiterado la posición del PP-A respecto al acuerdo UE-Mercosur. "Mercosur es uno de los problemas y nosotros decimos no a Mercosur mientras no se dé garantía de protección real a nuestros agricultores y ganaderos y mientras no se den unas condiciones y unas reglas del juego que permitan competir en igualdad de condiciones", ha afirmado.

"ABANDONADO POR EL GOBIERNO"

José Carlos Álvarez ha explicado que Mercosur "no es el único problema al que se enfrenta el campo andaluz" y ha señalado que existen "muchas dificultades motivadas por la desidia y las decisiones del Gobierno de Sánchez". En este sentido, ha indicado que se trata de un Gobierno que, "cada vez que legisla o no hace nada, viene a perjudicar al campo".

Como ejemplo, ha recordado que "la actual PAC impulsada por el Gobierno central ha supuesto una pérdida de 500 millones de euros para el campo andaluz". Asimismo, ha señalado que "no se está actuando de forma eficaz en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria", lo que "impide proteger los precios en origen, ni en los controles en los puntos fronterizos, permitiendo una competencia desleal que perjudica al sector".

Álvarez ha subrayado la "falta de compromiso del Gobierno central con las políticas hídricas". "Andalucía tiene más de un centenar de obras de interés general del Estado que no se están ejecutando y, en Huelva 23 obras hidráulicas", ha detallado, destacando entre ellas la presa de Alcolea como "la más relevante".

"Si con las condiciones que se están dando tuviéramos las infraestructuras que venimos reclamando desde hace años, Huelva no tendría problemas de agua en el futuro", ha afirmado, incidiendo en que estas actuaciones "permitirían garantizar seguridad hídrica a un sector que necesita políticas que le ayuden a competir y a vivir de su propia actividad".

EL MODELO ANDALUZ, "ESTABILIDAD E INVERSIÓN"

Frente a este escenario, José Carlos Álvarez ha puesto en valor el modelo del Gobierno de Juanma Moreno, que "aporta estabilidad, planificación y seguridad". Álvarez ha destacado la aprobación de los Presupuestos de 2026, "que incluyen el compromiso histórico de destinar 800 millones de euros a inversiones en materia hídrica, como muestra del respaldo firme del Ejecutivo andaluz al sector".

Asimismo, ha defendido que el Gobierno andaluz aplica "una política de éxito" basada en "la gestión y en el trabajo conjunto con el sector". "Todo lo que estamos aplicando son acuerdos alcanzados unánimemente con la interlocución de todas las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias", ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que el PP-A "apoya" todas las estrategias y herramientas que "permitan garantizar que la actividad agraria sea rentable y que se pueda vivir del campo", un objetivo que considera "compatible con la necesidad de asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa".

José Carlos Álvarez ha concluido reiterando el "apoyo incondicional e inquebrantable" del PP-A a la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario. "Tenemos que tener presente que sin este sector no somos nadie y que el futuro de Andalucía depende del sector agroalimentario andaluz", ha finalizado.