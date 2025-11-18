PP destaca que las ayudas de la Junta por la lengua azul beneficia a 519 ganaderos de ovino y bovino de Huelva

Visita del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, a la finca 'El Picote' en Alosno, acompañado de la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, y el presidente del PP de Alosno, Francisco Suero. - PP DE HUELVA

ALOSNO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la ayuda de 2,8 millones que el Gobierno andaluz va a abonar a las explotaciones ganaderas, especialmente de ovino y bovino, afectadas por el brote de lengua azul en la provincia. En este sentido, se trata de una concesión de más de 6,5 millones de euros en ayudas para toda Andalucía. En concreto, González ha señalado que serán 519 ganaderos de Huelva los que recibirán los 2,8 millones de euros en subvenciones correspondientes al año pasado.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el popular ha explicado que con esta ayuda "se pretende atenuar las pérdidas económicas sufridas como consecuencia de los brotes de lengua azul", una enfermedad que ha tenido "un impacto grande en la ganadería causando una alta mortalidad en animales adultos".

El popular, que ha visitado la finca 'El Picote' en Alosno, acompañado de la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, y el presidente del PP de Alosno, Francisco Suero, ha subrayado que para el Gobierno de Juanma Moreno "lo importante es garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas, que son vitales para la economía de los municipios, y que se han visto afectadas por los brotes del serotipo 3 de lengua azul".

En este sentido, Manuel Andrés González ha remarcado que el Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, ante los problemas de los agricultores y ganaderos "no se queda de brazos cruzados, no se pone de perfil, sino que actúa y lo hace con medidas concretas".

Además, González ha destacado que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una nueva línea de ayudas excepcionales directas destinadas a indemnizar a los titulares de explotaciones afectadas por la lengua azul durante este año en Andalucía que asciende a más de diez millones de euros.

"Lo veíamos en la viticultura con las ayudas para frenar el hongo Mildiu, que afecta directamente a muchos campos de vid, especialmente de la zona del Condado y también vemos ese apoyo del Gobierno andaluz a los ganaderos perjudicados por el brote de lengua azul", ha finalizado.