El PP destaca que el sector pesquero de Huelva será el que más ayudas reciba para el con el Plan Andalucía Actúa

Reunión del PP la lonja on la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina y la Asociación de Armadores de Isla Cristina y Punta del Moral. - PP HUELVA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado las ayudas que la Junta de Andalucía va a poner en marcha dentro del Plan Andalucía Actúa destinadas al sector pesquero para paliar las pérdidas ocasionadas por las borrascas que han azotado la costa onubense.

En una reunión mantenida en la lonja de Isla Cristina con la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina y la Asociación de Armadores de Isla Cristina y Punta del Moral, ha subrayado que Huelva va a ser la provincia andaluza que "más ayudas recibirá" para el sector pesquero, de las que se beneficiarán "alrededor de 600 afectados" por el tren de borrascas de las últimas semanas.

"Se trata de un Plan de ayudas histórico. El propio sector nos ha dicho que es la primera vez en la historia que un gobierno autonómico da ayuda al sector pesquero por las pérdidas que se han producido como consecuencia del temporal de borrascas", ha remarcado.

El popular ha manifestado que las medidas "nacen del diálogo constante con el sector pesquero" y se destinan a los daños ocasionados en embarcaciones, en infraestructuras, en instalaciones portuarias y pérdidas en los profesionales del sector pesquero.

"El Gobierno de Juanma Moreno es sensible con los problemas que tiene el sector pesquero en Andalucía y, en especial, con los que sufre el sector en la provincia de Huelva. Recuerdo que con el PSOE en el gobierno de Andalucía no había ningún tipo de interlocución entre el Gobierno andaluz y el propio sector. Ahora es todo lo contrario, ahora el diálogo es fluido, el diálogo es permanente y el diálogo es transparente", ha subrayado.

El presidente provincial ha estado acompañado en la lonja de Isla Cristina por el vicesecretario regional de Agricultura y Pesca del Partido Popular en Andalucía, José Carlos Álvarez, y el portavoz popular en el Ayuntamiento de Isla Cristina, Emiliano Cabot.