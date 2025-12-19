PP en Diputación de Huelva lleva a Pleno por mociones para derogar el deslinde de Doñana y en defensa de los autónomos

Pleno de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Huelva presenta una moción solicitando al Gobierno la derogación del deslinde establecido en las marismas de Doñana y otra en defensa de los trabajadores autónomos. El pleno de la Diputación de Huelva, correspondiente al mes de diciembre, se celebrará el próximo lunes, 22 de diciembre.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en la primera moción el grupo popular solicita al Gobierno central la derogación del deslinde recientemente establecido en las marismas de Doñana. El requerimiento se dirige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que anule la orden del 10 de octubre del año en curso, que define el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de aproximadamente 118.772 metros en las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en Huelva, y Aznalcázar en Sevilla.

Así, en la iniciativa de los populares se insta al ministerio a rectificar en "su política de intervención unilateral sobre Doñana, abandonando su interés por invadir competencias y la ruptura del consenso, retornando al modelo de gobernanza basado en el consenso administrativo, científico, social y territorial que un espacio tan valioso requiere para su conservación".

También se insta a respetar a la comunidad científica, las entidades locales, y todas las instancias representadas en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y a atenerse a las valoraciones e informes del mismo y respetarlos a la hora de regular los bienes de dominio público marítimo-terrestre de las marismas de Doñana.

En la moción también se pide un calendario detallado y sin demoras para la mejora de la estación de tratamiento de aguas residuales de Matalascañas y la ejecución de importantes infraestructuras como la presa de Alcolea, el desdoblamiento del túnel del San Silvestre, y la transferencia de recursos hídricos a la cuenca del Guadalquivir.

Finalmente, se ha hecho un llamamiento a la Junta para que continúe con su política de conservación del patrimonio natural andaluz, especialmente el de Doñana, promoviendo un consenso amplio y reconociendo los fondos asignados para su renaturalización y las infraestructuras hídricas en el presupuesto andaluz de 2026, así como la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión ambiental de la finca Veta la Palma.

En la segunda de las mociones, el grupo popular rechaza "la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos, que en los últimos siete años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

"Lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local", prosigue la moción.

De este modo, la Diputación de Huelva insta al Gobierno de España a "cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023, impulsando de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, y estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector".

Al mismo tiempo, se insta al Gobierno de España a aplicar de "forma inmediata" el régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, "lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo".

Por último, la Diputación muestra su apoyo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores de la provincia de Huelva, reafirmando su compromiso de impulsar medidas municipales de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización.