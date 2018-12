PP-A ejemplifica la Galicia de Feijóo que remarca que "Andalucía no merece estar 40 años a la cola del desempleo"

Publicado 26/11/2018 19:09:11 CET

HUELVA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este lunes por la tarde la provincia de Huelva, donde el PP-A ha ejemplificado sus políticas en la comunidad gallega que "pueden trasladarse" a Andalucía, una tierra, según ha señalado Feijóo, que "no merece estar 40 años a la cola del desempleo".

En un acto en la Casa de Galicia en Huelva, acompañado por la cabeza de lista del PP al Parlamento de Andalucía por Huelva, Loles López, y por la exministra de Empleo, Fátima Báñez, Feijóo ha asegurado que "cualquier voto que no vaya para el PP es para que gobierne el PSOE con Cs o con Podemos" y, a su juicio, "Andalucía no se merece 40 años de más de lo mismo".

Para Feijóo "cada vez que ha gobernado el PP, las cosas han ido mejor para los andaluces y para el conjunto de los españoles; cada vez que ha habido crisis, el PP ha sido llamado a gobernar en España y cada vez que el PP ha dejado la presidencia, España estaba mejor que cuando inició su gobierno. Ese es nuestro balance y es nuestra forma de aportar al bienestar de los ciudadanos, una forma distinta de gobernar".

Por ello, ha precisado, el PP quiere que "se produzca un cambio para mantener las cosas que se han hecho bien y mejorar las que se han hecho mal", aplicando su propuesta que consiste en decir "no a la resignación, no al inmobilismo y no al PSOE y a sus socios, Cs y Podemos, y decir sí a intentar hacer las cosas mejor, a no resignarse y a trabajar de otra forma y con unas políticas nuevas, que consisten en crear empleo, reistribuir la riqueza y que los servicios públicos, como la sanidad y la educación, mejoren. En definitiva que a Andalucía le vaya bien".

"Hemos visto que no hacer cambio es más de lo mismo y quien no quiere hacer cambio aquí es el que lleva gobernando 40 años, y todo el mundo tiene derecho a cambiar para mejorar y el PSOE lo que pretende es que no los haya y si no los hay estará más tiempo gobernando, ya sea con Cs o con Podemos o con los dos", ha enfatizado el presidente gallego.

Por todo ello, ha llamado a la reflexión durante esta semana porque después de la votación del domingo "las cosas no se pueden cambiar y hay que esperar cuatro años más". Al respecto, ha incidido en que "solo hay dos posibilidades: o querer más de lo mismo o que haya cambios, y para esto último lo único que lo posibilita es no votar al PSOE y a sus socios".

Preguntado por las encuestas, Feijóo ha precisado que la que "la infalible" es la del 2 de diciembre por la noche y ha insistido en que la única opción es "el PP, un partido reformista para que las cosas funcionen mejor, ya que la política del inmobilismo y de la resignación es una política que no avanza y los países que avanzan son los que aplican políticas nuevas y hacen reformas".

Por su parte, Loles López se ha referido al presidente gallego como "una referencia al poner en marcha una comunidad y crear riqueza y situar a Galicia a la cabeza en economía, sanidad y empleo", por tanto es "un referente para el PP andaluz".