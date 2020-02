El PP-A espera que "no sea un paripé" el CPFF y destaca "la firmeza" de la Junta para "defender a los andaluces"

Publicado 07/02/2020 14:59:53 CET

HUELVA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este viernes que espera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "no sea un paripé" y ha destacado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, acude en la tarde de este viernes al mismo con "actitud propositiva pero firme" para defender los intereses de los andaluces.

Así lo ha puesto de manifiesto López en declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha visitado la Asociación Autismo de Huelva Ánsares, y ha resaltado la labor "encomiable" del movimiento asociativo, toda vez que ha remarcado las fondos aprobados por la Junta para ayudar al trabajo y proyectos del tercer sector.

De este modo, la dirigente 'popular' ha señalado que espera que dicho CPFF "no sea un paripé" después de la reunión mantenida este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "repartiéndose probablemente el dinero de todos los españoles".

"Lo digo porque precisamente este jueves se produjo esa reunión y este viernes es el CPFF al que van todos los consejeros de Hacienda de todas las comunidades, menos el de Cataluña", ha continuado López, que considera que "se supone que ya se han pagado los privilegios de los catalanes con el dinero de todos los españoles". "Y por ahí Andalucía no va a entrar porque no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha agregado la secretaria general del PP andaluz.

Tras remarcar que el nuevo gobierno andaluz ha hecho "el presupuesto más social" con las cuentas autonómicas de 2020, López ha enfatizado que se han destinado "más de 20.000 millones a sanidad, educación y política social porque son los pilares del Estado de Bienestar".

Pero, como ha añadido, "vamos a pulmón y con muchas zancadillas" puesto que el Gobierno central "ha decidido quitar a los andaluces 537 millones que les corresponden del IVA", de manera que ha recordado que la Junta ha decidido ir a los juzgados para "defender a los andaluces".

De hecho, como ha asegurado, este mismo jueves se abordó en el Parlamento andaluz esta cuestión del IVA y "el PSOE-A y Adelante Andalucía votaron en contra" cuando "esos 537 millones nos corresponden por ley". Por tanto, ha contrastado las dos formas distintas de gobernar puesto que cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo central, el PP-A apoyó la solicitud de "esos 4.000 millones de financiación".

"Nos unimos al PSOE-A, que este jueves, sin embargo, se puso al lado de su partido en vez de al lado de los andaluces", ha añadido. "Nosotros antes y ahora seguimos al lado de los andaluces", ha subrayado la secretaria general del PP-A.

"No vamos a permitir ser una comunidad de segunda ni vamos a permitir que nos den migajas", ha añadido López, que ha sostenido que "lo que es nuestro es nuestro, lo queremos y lo defenderemos en el CPFF y en los tribunales porque aquí estamos para servir a los andaluces". "Esto es para servir a los andaluces y quien no quiera que no se apunte pero, al menos, que no ponga zancadillas", ha zanjado.

Finalmente, cuestionada por la deuda de la Junta con ayuntamientos por la Ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), López ha recordado que "el PSOE tenía la Patrica congelada", mientras que el gobierno de Juanma Moreno en sus dos presupuestos "la ha aumentado" en un dos por ciento en las cuentas de 2019-20 y en otro dos por ciento en el presupuesto de 2020. "La hemos elevado al cómputo total del reparto hasta los 500 millones", ha remarcado López, quien ha recordado "el agujero" heredado de la anterior administración socialista.