El PP de Huelva acusa al Ayuntamiento de San Bartolomé de "falta de transparencia con el uso del dinero público"

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP HUELVA

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha acusado al gobierno municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre de "falta de transparencia" y asegura que "sigue sin dar explicaciones del uso de dinero público a los vecinos a pesar de las reiteradas solicitudes de información".

Berta Centeno, quien ha estado acompañada por el vicesecretario regional, Alejandro Romero, ha señalado que "no es la primera vez" que acude al municipio para "exigir explicaciones" a su alcaldesa, María Eugenia Limón, que "ha normalizado el no responder a peticiones de los ciudadanos sobre facturas, expedientes y documentos públicos", ha indicado el PP en una nota.

"Los vecinos de este municipio tienen derecho a saber dónde se gasta el dinero de los impuestos. Se trata de una práctica poco democrática cuando son asuntos de interés general que afectan directamente a las arcas municipales del ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre", ha dicho.

La popular se ha preguntado "qué tiene que ocultar el gobierno municipal para no ofrecer información". En este sentido, el Partido Popular ha señalado que "el pasado septiembre desde el ayuntamiento se puso un autobús para un acto que no era municipal, un acto partidista, y se solicitó información para aclarar quién autorizó ese gasto, con qué finalidad y con qué fondos se pagó sin tener respuesta".

"La transparencia no es una opción política, es una obligación, y no se entiende el silencio continuo del Ayuntamiento ante las peticiones de información", ha manifestado Centeno que ha indicado que "desgraciadamente este comportamiento no es un caso aislado y se repite en otros municipios de la provincia gobernados por el PSOE".

Por último, ha asegurado que desde "el Partido Popular van a continuar haciendo preguntas que le trasladan los ciudadanos y exigiendo respuestas porque los vecinos de San Bartolomé de la Torre no merece un gobierno que calle y oculte donde se gasta el dinero público".