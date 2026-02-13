El PP de Huelva acusa al Gobierno de "bloquear" la presa de Alcolea que es "clave para evitar inundaciones"

Representantes del PP en Gibraleón (Huelva). - PP DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado el "desprecio" del Gobierno a la provincia de Huelva que "se refleja en el bloqueo y la negativa a retomar las obras de la presa de Alcolea", ya que se trata de "una infraestructura fundamental tanto para el suministro de agua a los sectores estratégicos de la provincia como para la seguridad del entorno en el área metropolitana de Huelva y del municipio de Gibraleón".

Según ha indicado el PP en una nota de prensa, el popular, que ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, el vicesecretario del PP-A, Alejandro Romero, y por los concejales del Grupo popular en el Ayuntamiento de Gibraleón, ha lamentado que las copiosas lluvias caídas desde el inicio de este año "no hayan podido recogerse por falta de infraestructuras hídricas".

"Desde el día 1 de enero hasta el día de hoy ha llovido en este entorno sobre 465 hectómetros cúbicos, la presa Alcolea alberga una capacidad de 246 hectómetros cúbicos, por tanto, en un mes y medio que llevamos de año se podría haber llenado dos infraestructuras de la capacidad de la presa de Alcolea", ha señalado.

En cuanto a seguridad, ha destacado la "necesidad" de la presa de Alcolea para "evitar los desalojos de personas de sus viviendas en el entorno de Huelva y Gibraleón, sin ir más lejos", ha recordado que como consecuencia de la borrasca Leonardo se tuvieron que desalojar a 24 personas de Peguerilla. "Posiblemente si la presa de Alcolea hubiera estado construida, muy probablemente esas personas no hubieran tenido que ser desalojadas", ha comentado.

Asimismo, Manuel Andrés González ha criticado la "falta de voluntad" por parte del Gobierno del PSOE que "no ha contestado a la propuesta de del Gobierno andaluz de ceder las competencias de la obra para que sea la propia Junta de Andalucía la que finalice la infraestructura".

"Además, para facilitar este acuerdo, hace unos días, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco envió firmado el protocolo al Gobierno de España para que solo tenga que plasmar su firma la ministra de Transición Ecológica y que esa obra tan importante para el futuro de Huelva se pueda ejecutar y se pueda terminar por parte de la Junta de Andalucía", ha enfatizado.

González ha señalado que la presa Alcolea comenzó a ejecutarse con un gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy en el año 2012, "está al 23% de ejecución" y "desde que Pedro Sánchez y María Jesús Montero lideran el Gobierno de España no se ha movió ni un solo metro cúbico de tierra para continuar y finalizar una infraestructura que es fundamental para el futuro hídrico de Huelva y para la seguridad de las personas".