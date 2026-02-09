PP de Huelva alerta del "grave estado" de la carretera N-431 que "se ha convertido en una trampa para conductores"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la secreteraria general, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha alertado del "lamentable estado" de la carretera N-431 que, a su juicio, "se ha convertido en una trampa" para los conductores y pasajeros que la utilizan a diario para desplazarse".

Según informa el partido en una nota de prensa, González ha criticado el "desinterés" del Gobierno socialista en "solucionar el grave estado, que provoca que los coches pinchen y sufran daños porque hay muchos socavones, grietas y baches".

"Esto pone en peligro a las personas que viajan en los vehículos. La carretera está en malas condiciones porque el Gobierno del PSOE no cumple con sus obligaciones, la carretera es competencia exclusiva del Gobierno central que sigue sin poner solución a los baches, socavones y grietas que representan un peligro para conductores y pasajeros", ha señalado.

El popular, en un punto kilométrico de la N-431 entre Cartaya y Lepe, ha señalado que es "inaceptable" el "mal estado" en el que se encuentra, "más parecido a un camino que a una carretera nacional", de ahí que haya exigido una "actuación urgente" porque "se trata de la seguridad de las personas".

Asimismo, ha remarcado que el deterioro de la N-431 "no es un caso aislado", sino que es "el reflejo las malas condiciones que tiene las carreteras que conforman la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Huelva, sin soluciones definitivas a pesar de las quejas de los usuarios".

"Los onubenses tienen derecho a que sus impuestos se destinen a mejorar las infraestructuras de su provincia. Merecemos seguridad y un Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero que cumpla con su obligación y que invierta en las carreteras de Huelva principalmente por la seguridad de conductores y pasajeros de los vehículos", ha concluido.