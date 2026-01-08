El PP de Huelva asegura que 2026 será el año del Materno Infantil y "la consolidación" del proyecto de Juanma Moreno

Desayuno informativo del PP de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que 2026 será "decisivo" para la provincia, marcado por las elecciones andaluzas, el inicio de las obras del Hospital Materno Infantil y, también, un año de "defensa de los intereses de los onubenses ante el bloqueo" de las infraestructuras en la provincia por parte del Gobierno del PSOE.

Durante un desayuno informativo compartido con los medios de comunicación, el presidente popular ha destacado que afrontan este año "con responsabilidad y con la ilusión de saber que será en el que se inicien las obras del Hospital Materno Infantil, uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en Huelva" y que espera que en "pocos días" se produzca la adjudicación definitiva.

En este sentido, Manuel Andrés González ha remarcado que para 2026, además de ser el año del comienzo de la infraestructura sanitaria que será "un antes y un después para la provincia", también espera otras infraestructuras como la apertura del Hospital de la Costa Occidental de Lepe, que sigue a la espera de la finalización de la vía de acceso por parte del Gobierno central.

Sobre esta última infraestructura ha explicado que el compromiso del Ayuntamiento de Lepe eran las obras de agua, depuración y suministro eléctrico. "Dos de ellas ya se están ejecutando, la de suministro de agua, que está en su última fase, y gracias a la Diputación Provincial de Huelva también han comenzado las obras de la depuración del hospital. Exclusivamente quedaría comenzar las obras del suministro eléctrico que dependen de la finalización de los accesos al Chare y, por ello, aún no se han podido realizar", ha abundado.

Por otro lado, cuestionado por el Chare de Bollullos Par del Condado, ha indicado que "están a la espera de que el Ayuntamiento del municipio pusiera a disposición de la Junta de Andalucía suelo urbanizable porque el que estaba aportado no estaba urbanizado para la construcción del mismo". En cuanto al Chare de la sierra, ha señalado que "el edificio donde estaba planificado, como consecuencia al transcurso del tiempo hay informes técnicos de su deterioro y la valoración de si se debe continuar o no", pero ha apuntado haciaa el nuevo centro de salud de Aracena, "más amplio y más moderno, adaptado a las necesidades actuales del municipio y de la comarca".

Por otro lado, el popular se ha referido a que también el año que acaba de comenzar se continuarán con proyectos ya comenzados como la ampliación a tres carriles de la carretera A-483 entre Almonte y El Rocío, "una reivindicación histórica de más de 35 años que ya está en marcha", la EDAR de Huelva que cuenta con 11,6 millones de euros recogidos en los Presupuestos de la Junta de Andalucía o el inicio de las obras de ampliación de la escuela de Arte León Ortega o la reactivación de la Plaza Mayor de Huelva.

Asimismo, ha manifestado que desde el PP de Huelva, 2026 será un año de "compromiso", con unas elecciones en Andalucía antes del verano que "serán cruciales para consolidar el futuro de la comunidad y el bienestar de los onubenses con un Gobierno liderado por Juanma Moreno".

Por otro lado, ha reclamado al Gobierno de España que "deje de castigar a la provincia de Huelva con unos trenes que no hay día sin incidencias y retrasos; o con el bloqueo de las obras hidráulicas como la presa de Alcolea, pese al ofrecimiento de la Junta para finalizarla, ya que es vital para la provincia; el túnel de San Silvestre o la Ley del Trasvase; y el mal estado de las carreteras estatales que pone en peligro diariamente la seguridad de los conductores y ocupantes".

Además, se ha preguntado "qué ha hecho el gobierno del PSOE para resolver los problemas del litoral onubense". "Ahora vemos como la falta de soluciones y previsión afecta a playas como El Portil, Isla Cristina o Matalascañas, abandonadas por el Gobierno socialista", ha lamentado.

Por último, ha remarcado que desde las instituciones "seguiremos sin descanso defendiendo a Huelva" y llevaremos las aportaciones recogidas desde distintos ámbitos sociales, para ello ha anunciado que se va a crear en el partido un órgano que actúe como enlace con la sociedad civil.

PASEO DE MATALASCAÑAS

Por otra parte, preguntado por la próxima reunión entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Almonte para abordar el paseo de Matalascañas y sobre la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica del restranqueo de esa infraestructura, el popular ha indicado que le parece "mal", porque "seguro que hay fórmulas de ingeniería que son igual de eficaces para mantener el paseo donde está".

"El problema es la falta de voluntad por parte del gobierno de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero, para tener en condiciones nuestras playas para que no avance el mar. Un ejemplo claro, el espigón de La Antilla. Se ha hecho un espigón y el temporal no ha sido tan agresivo en La Antilla como en el resto del litoral. Por tanto, es una fórmula que da resultados", ha abundado.

Al respecto, González ha asegurado que en la noche de este miércoles pudo hablar con el alcalde almonteño, Francisco Bella, y le comunicaba que el gobierno de España "había actuado con regeneración de arena en una parte de la playa y ahí se había notado el trabajo hecho porque no había afectado como ha afectado en otras zonas"." Por tanto, hay otras fórmulas, seguro, para evitar el avance del mar sin tener que desprenderse los titulares de concesiones administrativas", ha concluido.