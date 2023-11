El PP de Huelva convoca este domingo a los onubenses para exigir "la igualdad entre ciudadanos" y contra "la amnistía"

HUELVA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha apelado a que los onubenses salgan este domingo, 12 de noviembre, a la calle para exigir "la igualdad entre los ciudadanos" y se posicionen "frente a la amnistía del PSOE con los partidos independentistas" que, a su juicio, "supone un retroceso en los derechos de todos los españoles".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha hecho estas declaraciones junto a la presidenta del Grupo municipal en la capital, Pilar Miranda, en la plaza de la Constitución, lugar en el que está convocada la concentración este domingo 12 de noviembre, a las doce del mediodía.

"Los ciudadanos españoles que creemos en la democracia y defendemos la Constitución tenemos una cita este domingo 12, a las 12, para protestar contra la amnistía y exigir que se garantice la igualdad de los españoles, independientemente del lugar en el que vivan", ha explicado.

De este modo, González ha explicado que el Partido Popular se va a movilizar en las 52 capitales de provincia de España, y ha asegurado que "la provincia de Huelva va a ser protagonista".

"No tengo ninguna duda de que Huelva dirá no a la amnistía porque no es buena para el conjunto de los españoles, a los únicos que beneficia es a Pedro Sánchez y a los independentistas. Alzaremos la voz con respeto, como ya hemos hecho en defensa de la igualdad en Madrid o Málaga, donde se movilizó el PP de Huelva, y así seguiremos haciéndolo para denunciar una amnistía que perjudica a todos los españoles", ha enfatizado.

Por su parte, Pilar Miranda ha insistido que este domingo el PP "estará al lado de los onubenses defendiendo sus derechos y la igualdad de manera pacífica" para "decir no a la amnistía de Pedro Sánchez", que "va a convertir a unos españoles en ciudadanos de primera y a otros en ciudadanos de segunda en función del territorio en el que vivan".