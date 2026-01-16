El PP de Huelva critica que Montero convierta un acto municipal en un acto "puramente electoralista"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y representantes de su formación en Bonares. - PP DE HUELVA

BONARES (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado este viernes que la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, convierta un acto municipal como la inauguración del pabellón del Complejo Deportivo Municipal de Bonares en un acto "puramente electoralista".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González, que ha estado acompañado por la portavoz del PP en Bonares, Begoña Limón, ha lamentado que la inauguración del pabellón deportivo, que ha sido "sufragado íntegramente por el ayuntamiento, es decir, con los impuestos de los bonariegos y bonariegas, se utilice como acto de propaganda política por parte del PSOE".

Asimismo, el presidente popular ha afirmado que en esta visita "no hablará de los agravios de su gobierno con la provincia de Huelva como el AVE, un proyecto sin fechas concretas, ni tampoco hablará de las infraestructuras hídricas que son fundamentales para la provincia, como la Ley de Trasvase, el Túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea, que continúan paralizadas; y tampoco lo hará del lamentable estado de las carreteras nacionales o el abandono de las playas onubenses, especialmente en Matalascañas".

"María Jesús Montero este sábado va a venir a Huelva a dar un mitin. Solo se acerca a Huelva cuando se aproximan unas elecciones, sin embargo, no viene a Huelva para anunciar las obras tan necesarias para esta provincia que son competencia del Estado", ha lamentado.

Además, ha criticado que "no se puede olvidar que siendo andaluza está completamente entregada al independentismo catalán". "Solo le interesa salvar el sillón a Pedro Sánchez. Andalucía está infrafinanciada: 1.500 millones de euros menos todos los años a los andaluces, por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero", ha concluido.