El PP de Huelva destaca su "compromiso" con una sociedad de "oportunidades, convivencia y respeto"

Acto en la sede del PP de Huelva con motivo del Día Internacional de la Mujer. - PP HUELVA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huelva ha celebrado un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), en el que ha destacado su "compromiso" con una sociedad de "oportunidades, convivencia y respeto, así como se ha dado lectura de un manifiesto donde se ha subrayado que "la igualdad entre mujeres y hombres no es un lema: es una tarea diaria que debe traducirse en oportunidades reales".

Durante el acto el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que "desde el Gobierno andaluz se trabaja para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y se hace desde la transversalidad en toda la Junta de Andalucía", ha indicado la formación en un comunicado.

Asimismo, ha insistido en "la defensa una igualdad que sume y que integre. Una igualdad que no enfrente a mujeres y hombres, sino que los implique a todos en un mismo objetivo: construir una sociedad más justa, donde cada persona pueda elegir su futuro sin condicionantes".

"La igualdad no pertenece a una ideología: pertenece a la sociedad. No es patrimonio de nadie: es responsabilidad de todos. En este 8 de marzo, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad de oportunidades, convivencia y respeto", ha finalizado.