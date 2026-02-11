PP de Huelva lamenta el "deplorable estado" de la N-435 y asegura que el Gobierno "no invierte" desde "hace ocho años"

Los senadores del Partido Popular, Juan Manuel González y Carmelo Romero. - PP HUELVA

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Los senadores del PP por Huelva, Juan Manuel González y Carmelo Romero, han lamentado este miércoles el "deplorable estado" de la carretera nacional 435 que, a su juicio, "pone en peligro a los conductores y ocupantes de los más de 8.000 vehículos que circulan diariamente por esta carretera".

Durante su intervención, González ha señalado que la N-435 que vertebra la provincia desde San Juan del Puerto hasta Extremadura, y ha afirmado que, "sin embargo, el Gobierno central, quien tiene las competencias exclusivas en la vía, no invierte desde hace ocho años".

"En Huelva no somos ciudadanos de segunda, nos merecemos lo mismo que las demás provincias. La red de Carreteras nacional en Huelva, que cuenta con 500 kilómetros no puede estar abandonada por el Gobierno socialista, porque lo que está en juego es la vida de las personas", ha dicho.

El popular ha señalado que el estado actual de la N-435 es "deplorable", con "baches y socavones", en una de las vías "con mayor densidad de tráfico" de la provincia, con "mucho transporte de mercancías, que perjudica también a los vehículos".

Por su parte, Carmelo Romero ha destacado que "fue un gobierno de Mariano Rajoy quién impulsó el proyecto de la variante Beas-Trigueros en la N-435 hace ocho años no se ha hecha nada para mejorar la seguridad y fluidez del tráfico, y desde entonces no se ha vuelto a actuar en la carretera".

El dirigente popular ha asegurado que van a "seguir exigiendo" desde el Senado al Gobierno central "las inversiones que son de justicia en la provincia de Huelva y que favorecen el desarrollo económico y social de la provincia".