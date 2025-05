PP de Huelva lamenta que vuelva a gobernar Nerva "quienes la arruinaron con una quiebra técnica" y estará "fiscalizando"

NERVA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado este viernes que es "un día triste" para Nerva porque "quienes arruinaron al municipio, e hicieron barbaridades jurídicas y técnicas en el ayuntamiento, son precisamente quienes ahora interponen esta moción de censura", que registraron PSOE, IU y Xnerva, y que se debate en el Consistorio desde las 12,00 horas en pleno extraordinario.

Así lo ha manifestado González en una rueda de prensa previa al inicio del pleno, donde ha anunciado que desde su formación en Nerva se va a "seguir fiscalizando las denuncias que están ahora en los juzgados de Valverde del Camino", después de que el, todavía alcalde, Rafael Prado, "pusiera en conocimiento de la Guardia Civil hace aproximadamente un año todos los hechos presuntamente delictivos que se habían cometido en este ayuntamiento durante tantos años de gobierno de la izquierda".

"Durante estos dos años, Nerva ha tenido a un alcalde y un equipo de Gobierno que ha estado poniendo orden al desorden de tantos años de gobierno de la izquierda en este municipio. Cuando Rafael Prado llegó a la Alcaldía se encontró a un ayuntamiento en quiebra técnica y en el que se habían hecho verdaderas barbaridades. Y precisamente quiénes arruinaron al ayuntamiento son quienes quieren volver a gobernar. No nos cabe la menor duda de que quieren volver al gobierno municipal para tapar sus vergüenzas y intentar ocultar esas barbaridades que hicieron durante tantos años", ha afirmado el presidente del PP de Huelva.

Finalmente, González ha remarcado que "el pueblo de Nerva puede estar tranquilo", porque desde el PP van a estar "muy encima de la gestión de estos a partir del día de mañana" que continuarán "fiscalizando esas denuncias que están ahora en los juzgados de Valverde".

"No me queda más que lamentar este triste día para este municipio porque ahora Nerva tenía un alcalde que estaba poniendo orden y que estaba recuperando económicamente al ayuntamiento", ha concluido.

Por su parte, Rafael Prado ha afirmado que se marcha "con la conciencia tranquila y la palabra firme" porque "no vengo a defender un sillón, sino a defender la verdad", toda vez que ha apuntado que "durante este último año" su equipo y él han denunciado "con pruebas" lo que "durante años se ha silenciado" como la "acumulación ilegal de cargos, ausencia de control, uso indebido del poder y una gestión opaca que ha llevado al Ayuntamiento a una situación de colapso institucional y financiero".

"Hemos pedido hasta en dos ocasiones la intervención y rescate del Ayuntamiento. Hoy, una sentencia judicial nos da la razón. Una persona ejerció simultáneamente como secretario, interventor y tesorero sin habilitación ni procedimiento legal. Y mientras, nosotros dábamos la cara y recibíamos ataques, campañas de desprestigio y el aislamiento institucional. Y ahora presentan una moción de censura los mismos que defendieron ese modelo de oscuridad mintiendo sin escrúpulos. Pero los hechos están ahí", ha subrayado.

Prado ha dicho que la deuda del Consistorio "supera los 12 millones de euros" y que "solo este último año se ha pagado más de 2,3 millones de euros en intereses y amortizaciones de préstamos heredados que nunca llegaron al pueblo".

"No ha venido el dinero para los ciudadanos, porque se lo comen las deudas. No vine a durar, vine a servir. Y lo he hecho diciendo la verdad, aunque duela. Hoy no me voy en silencio, me voy diciendo lo que muchos no se atreven a decir. Nerva merece dignidad, no clientelismo ni pactos sobre la mesa", ha concluido.