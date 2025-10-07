El PP de Huelva muestra su apoyo a la DOP Jabugo y rechaza "rebajar los estándares de calidad" del ibérico

JABUGO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha mostrado su apoyo a la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Jabugo en un encuentro celebrado en el Consejo Regulador con su presidente Guillermo García-Palacios Álvarez. El popular ha manifestado que rechazan la modificación que pretende la DOP de Guijuelo para "rebajar los estándares de calidad" del sector ibérico que para la provincia de Huelva, y en especial para Jabugo, son "seña de identidad, tradición y prestigio en el mundo".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el popular ha indicado que "hablar del cerdo ibérico es hablar de Jabugo", por ello, desde el Partido Popular "siempre" van a defender a la DOP de Jabugo, por lo que han instado al Gobierno de España como a la Unión Europea a "denegar las pretensiones de la DOP Guijuelo de rebajar los estándares de calidad".

La modificación que pretende Guijuelo permitiría incluir cerdos ibéricos al 50 por ciento cruzados con Duroc y explotaciones intensivas de hasta cien animales por hectáreas bajo la designación de 'cebo de campo'. En este sentido, ha afirmado que "defender la DOP Jabugo es defender la calidad, un modelo que no aspira a la cantidad por encima de la calidad".

Así, González ha insistido en que desde el Partido popular van a seguir trabajando para que el Gobierno "no permita que se rebajen los estándares de calidad" porque "tendrían consecuencias negativas para la economía local en la Sierra de Aracena y para los productores onubenses que apuestan por la calidad y para la conservación del modelo tradicional de la dehesa".

En la reunión mantenida, el presidente del PP de Huelva ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno; el presidente de la Diputación, David Toscano; el vicesecretario de Organización, Juanma Fernández; y el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Jabugo, Jaime García.