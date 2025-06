El PP muestra su "apoyo" a María Márquez (PSOE-A) y asegura que "siempre denunciará cualquier tipo de acoso"

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado este martes su "apoyo" a la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, que este lunes registró "una denuncia ante la Fiscalía por el odio" que viene "sufriendo en las redes sociales" y ha afirmado que su formación "siempre denunciará cualquier tipo de acoso".

Así lo ha manifestado González a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Huelva, donde ha señalado que el PP "siempre va a denunciar cualquier tipo de acoso a cualquier persona, ya sea pública o privada", así como ha mostrado el "total apoyo" de su formación a Márquez "si está sufriendo acoso, como dice, a través de las redes sociales".

Márquez señaló que sufría "ataques" que "se han intensificado" desde que asumió sus actuales responsabilidades en la dirección de la federación socialista andaluza, al hilo del Congreso que la formación celebró en Armilla (Granada) hace ahora cuatro meses, en febrero.

En un comunicado, la socialista indicó que "no podemos normalizar como sociedad la violencia, el insulto y el ataque machista". "No quiero ni puedo normalizar que, cada vez que comparto contenido en mis redes sociales o en las de mi partido, reciba insultos como 'puta, rata, escoria, que tengo las rodillas peladas o lo bien que debo masturbar'", relataba María Márquez en su comunicado, en el que subraya que pide "amparo" a la justicia "porque dedicarse a la política, o simplemente opinar en público, no puede equivaler a recibir insultos y acoso sexual y machista como si fuera parte del 'cargo'".