El PP reclama en Huelva una estrategia nacional para impulsar los combustibles sostenibles de aviación

Visita de una delegación del PP al Parque Energético La Rábida de Moeve en Palos de la Frontera. - PP HUELVA

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del PP ha visitado este viernes la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) y el Parque Energético La Rábida de Moeve en Palos de la Frontera, donde ha defendido una estrategia nacional para "impulsar los combustibles sostenibles de aviación (SAF) y reforzar la competitividad industrial española".

La delegación visitó Aiqbe, entidad que agrupa a las principales industrias químicas y energéticas de Huelva y que constituye uno de los mayores motores industriales y de empleo de Andalucía. Los representantes populares destacaron el papel de estas empresas en la innovación, la transformación tecnológica y la generación de riqueza y empleo, según ha indicado la formación en una nota.

Durante la reunión con la Junta Directiva de Aiqbe, los representantes populares, representados por el portavoz de Industria, Francisco Conde; el secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal; los diputados Bella Verano y Manuel García Félix; el senador Juan Manuel González Camacho; el presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González; y la secretaria general, Berta Centeno, conocieron las necesidades del sector industrial en Huelva y dieron una "gran relevancia" a la necesidad del mantenimiento de los precios de la electricidad "en un marco estable y competitivo, así como la construcción de un entorno de verdadero crecimiento en el sector industrial".

El PP resalta la relevancia de establecer "de forma permanente" la "eliminación del impuesto" de generación eléctrica para sectores "estratégicos" y la ampliación de la bonificación a los peajes "para poder fomentar la creación de una industria independiente, fuerte y que sea capaz de ofrecer servicios competitivos sin trabas que deceleren el crecimiento".

A juicio de los populares, "España dispone de los recursos, la capacidad industrial y la posición estratégica necesarias para convertirse en un referente europeo en esta tecnología", pero advirtió de que "la falta de agilidad administrativa y de incentivos está frenando nuevas inversiones".

En este sentido, han señalado que el Grupo Parlamentario Popular trabaja ya en una iniciativa parlamentaria "destinada a favorecer el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación en España", mediante medidas "que aporten seguridad jurídica, aceleren la tramitación de proyectos y fomenten la inversión industrial".

Durante el la visita a la planta de Moeve, los representantes populares han conocido los avances de un proyecto "clave para el futuro industrial de la provincia", una planta que, con una inversión aproximada de 1.200 millones de euros, alcanzará una capacidad esperada de hasta 500.000 toneladas anuales de SAF (combustible sostenible de aviación) y diésel renovable, según informó Moeve. Francisco Conde ha lamentado que proyectos tractores como el de Moeve en Huelva "tengan que abrirse camino a pesar de la inercia regulatoria del Ejecutivo".

"España cuenta con una posición estratégica privilegiada, con infraestructuras interconectadas y hasta 73,8 millones de toneladas anuales de materias primas residuales aptas para producir SAF. El desarrollo pleno de esta industria podría generar hasta 270.000 empleos y 56.000 millones de euros de impacto en el PIB para 2050", ha dicho Conde.

Por su parte, Guillermo Mariscal, que en los últimos meses ha coordinado reuniones y la elaboración de documentación parlamentaria sobre la materia, ha puesto el foco en "la necesidad de incentivos económicos directos que eviten que el sobrecoste de la transición energética recaiga en los ciudadanos, afectando especialmente a la conectividad de zonas periféricas y rutas interinsulares, como las de Canarias y Baleares".

El PP concluyó la visita "reafirmando su compromiso" con la reindustrialización y el "fortalecimiento de la autonomía estratégica de España", situando a Huelva como un "enclave fundamental" para "afrontar estos desafíos"" en los que entidades como Aiqbe son claves para marcar la diferencia en sectores tan relevantes como el industrial energético y químico".