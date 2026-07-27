PP señala que la Junta sitúa a Huelva "en el centro de las inversiones" frente a "incumplimientos" del Gobierno

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno, ha situado a la provincia de Huelva en "el centro de inversiones" y "ha cumplido con compromisos históricos", frente al Gobierno de España, que "continúa un curso político más acumulando incumplimientos y sin apostar por las inversiones que necesita la provincia para su impulso y desarrollo".

Así lo ha puesto de manifiesto durante el balance político del curso, donde, en primer lugar, se ha congratulado los resultados de las elecciones andaluza, ya que es "la quinta victoria consecutiva del Partido Popular en unos comicios en la provincia de Huelva".

"Un respaldo que demuestra que la gestión del presidente, Juanma Moreno, ha sido apreciada y valorada por la inmensa mayoría del conjunto de los onubenses. El Partido Popular se ha consolidado como una opción en la que confían los onubenses. Ya esto no es fruto de la casualidad, como dicen otras formaciones políticas", ha abundado.

Al respecto, González ha remarcado que con un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, Huelva "vuelve a estar en la agenda inversora" y "se ha demostrado que Juanma Moreno defiende, por encima de todo, los intereses de los onubenses". "Juanma Moreno ha atendido sistemáticamente las reivindicaciones históricas que durante décadas permanecieron en el olvido de los anteriores gobiernos socialistas".

Así, se ha referido al inicio de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva, que "simboliza el cambio de rumbo en la gestión de la sanidad en la provincia de Huelva después de 40 años de olvido". "Después de promesas incumplidas por parte de los anteriores gobiernos socialistas el Hospital Materno Infantil es una realidad. No hay más que acercarse a las inmediaciones del Hospital Juan Ramón Jiméz para comprobarlo".

A ello, según ha añadido el popular, se suma otro tipo de actuaciones "también largamente demandadas" por la sociedad de la provincia de Huelva, como es la ejecución del tercer carril en la A-483 entre Almonte y El Rocío. "Cuántas reivindicaciones, cuántas voces alzadas por parte de la sociedad, cuántas veces pedidas por parte de los propios ayuntamientos hacia los anteriores gobiernos socialistas y cuántas veces olvidadas por parte de los socialistas cuando dirigían la Junta de Andalucía".

Asimismo, otra "promesa incumplida" que ha "visto la luz", ha sido la ITV de Lepe. "Después de muchos años, los vecinos de los municipios de la costa occidental de Huelva ya no nos tenemos que desplazar a otro municipio para pasar esa revisión".

Por otra parte, en materia educativa, ha destacado la ampliación de la Escuela de Artes y Oficios León Ortega, con una inversión de 3,6 millones de euros; los nueve millones de euros invertidos en la rehabilitación integral del Instituto Rábida; o la construcción del nuevo colegio en el Ensanche Sur. "Realidades concretas que vienen de la mano de Juanma Moreno y que la ciudadanía también puede percatarse de ellas".

Asimismo, ha avanzado que para 2027 finalizarán las obras del antiguo edificio de Hacienda para albergar la futura sede administrativa de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva. "Un edificio que ha estado cerrado durante muchos años frente al Ayuntamiento de Huelva"

CHARE DE LEPE, ANTES DE FIN DE AÑO

Además, según ha indicado el presidente de los populares onubenses, "otro ejemplo claro" de las políticas de Juanma Moreno es que antes de que acabe el año, abrirá sus puertas el Chare de Lepe. "Desde que el Gobierno finalizó el acceso, tanto la Junta de Andalucía como el propio Ayuntamiento del Lepe comenzaron de manera inmediata a cumplir con sus obligaciones que no se podían haber cumplido antes de la ejecución de la carretera".

Así, ha detallado, que la Junta ya ha ejecutado las obras necesarias para habilitar las consultas externas, la zona de laboratorio y la zona de prueba diagnóstica y, por lo tanto, "están trabajando ya en la adquisición del mobiliario y del equipamiento electromédico".

"Lo mismo ocurre con los compromisos adquiridos hace ya un par de décadas el Ayuntamiento de Lepe e insisto, que no se podían ejecutar hasta que no estuviera finalizada la obra de acceso al hospital. Así, el Consistorio lepero ha culminado las obras para llevar el agua a la parcela al hospital y se están ejecutando en estos momentos las obras de depuración y las obras eléctricas", ha explicado.

"PROMESAS INCUMPLIDAS"

Pese a todo ello, el popular ha remarcado que "la cruz" la representan el PSOE y el Gobierno de España, ya que "han vuelto a ignorar a la provincia de Huelva". "Mientras que para Cataluña se recibe dinero a espuertas por parte del gobierno de España, en esta provincia no sabemos absolutamente nada de la llegada del AVE a Huelva".

Al respecto, ha criticado las "numerosas incidencias" en la red ferroviaria, ya que "coger un ten se ha convertido en una verdadera aventura de terror, con retrasos, con averías y, en el peor de los casos, con muerte, como con el accidente sufrido en Adamuz a principios de este año".

Así, ha señalado que el AVE "no es un capricho de esta provincia, sino una necesidad para el desarrollo económico y para el desarrollo social. "Tampoco hemos apreciado en este curso político una predisposición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, en unir vías ferroviarias el Algarve portugués con nuestra comunidad autónoma con Andalucía y, concretamente, con nuestra provincia".

Además, en cuanto a infraestructuras hídricas, González, según ha aseverado González, "más de lo mismo", ya que la "vergüenza del Partido Socialista y de Pedro Sánchez con esta provincia, se llama Ley del Trasvase, presa de Alcolea, desdoble del túnel de San Silvestre, y Canal de Trigueros". "Obras que están prometidas y comprometidas desde hace más de una década, como la Presa de Alcolea, que la comenzó el gobierno de Mariano Rajoy, pero con Pedro Sánchez no se ha movido ni un solo metro cúbico de arena", ha enfatizado.

Asimismo, ha criticado la situación de las carreteras que son competencias del Estado. "No tenemos más que coger nuestro coche desde Ayamonte hasta Sevilla por la A-49 para comprobar el estado deficitario en el que se encuentra esta vía. Y ella solo es un ejemplo del mal estado en el que se encuentran las carreteras de competencia estatal en la provincia de Huelva".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno "sigue sin dar respuesta a las demandas históricas del litoral de Huelva en cuanto a regeneración de playas, en cuanto a aportes de arena y en cuanto a ejecución de espigones".

En definitiva, según ha comentado el popular, "la realidad es que Huelva sigue sin ser una prioridad para el Gobierno de Sánchez y para el Partido Socialista".