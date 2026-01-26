El Prelsi revisa las condiciones de los alojamientos de los temporeros contratados en origen para la campaña de Huelva

Vivienda de temporeras en una de las empresas asociadas al Prelsi. - INTERFRESA

HUELVA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Interfresa reactivó hace dos semanas el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi) coincidiendo con el inicio de la campaña agrícola y la llegada a la provincia de Huelva de las primeras trabajadoras con contrato en origen procedentes de Marruecos.

Como parte de la operativa del plan, el dispositivo ha iniciado su actuación con la revisión de los alojamientos vinculados a las explotaciones adheridas, con el objetivo de comprobar que las condiciones de habitabilidad se ajustan a lo establecido en la Orden Gecco vigente para 2026 (Orden ISM/1547/2025), según ha indicado la interprofesional en una nota.

En estos primeros días de actividad, los consultores de integración del Prelsi han comenzado ya a desarrollar labores de acompañamiento y mediación, abordando de forma preventiva y resolutiva cuestiones propias de la convivencia y de la adaptación inicial, en coordinación con las empresas y, cuando procede, con entidades colaboradoras.

Además, a finales de este mes de enero los consultores de integración que forman parte del equipo recibirán formación complementaria especializada en aquellos campos que tienen que ver con su actividad laboral.

El Prelsi es un plan de adhesión voluntaria orientado a prevenir y resolver incidencias sociolaborales, reforzar la atención a situaciones de vulnerabilidad y contribuir a un entorno de trabajo seguro, digno y equitativo. Es una iniciativa pionera en su ámbito, con metodología de buenas prácticas, que desarrolla su actividad desde antes de la llegada de los contingentes de contratación en origen, precisamente para asegurar el cumplimiento de estándares y una incorporación ordenada.

Durante la campaña pasada se adhirieron 394 empresas y se prestó atención a 15.252 trabajadores, de los que 8.771 correspondían a contratación en origen bajo Orden Gecco. Se realizaron así mismo 1.491 inspecciones en alojamientos.

Se realizaron igualmente 3.093 visitas de seguimiento a empresas productoras y se resolvieron 626 incidencias resueltas. El acompañamiento sanitario es "uno de los aspectos más apreciados por los trabajadores". En la campaña 24/25 se realizaron 589 acompañamientos sanitarios y 57 acompañamientos generales --incluyendo desplazamientos y acogidas en llegadas--.

También se prestaron 2.636 gestiones administrativas y gestión de más de 2.402 cuentas bancarias en el marco del convenio con Fundación Caja Rural del Sur. En ese balance, el director del Prelsi, Francisco Javier Hernández, subrayó "la relevancia de la implicación empresarial" y animó a las compañías que aún no se han incorporado al plan a hacerlo, "porque sumarse a este proyecto significa apostar por el futuro del sector y por el bienestar de sus trabajadores".

Para esta campaña 2026 se ha producido un aumento de las empresas que suman al Prelsi. La campaña 2025 se apoyó asimismo en colaboraciones con entidades y organismos como MZC, Cruz Roja, Cáritas, el Consulado de Marruecos, la Administración de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de contactos institucionales con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Delegación de Salud, organizaciones sindicales y representantes de Anapec.

Antes de comenzar la campaña, el director del Prelsi realizó una ronda de contactos y visitas con entidades públicas como los ayuntamientos de los municipios productores y la Diputación Provincial de Huelva.