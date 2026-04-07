Presentan el cartel y la revista de la Hermandad de la Peña de Huelva para la Romería 2026

Presentación del cartel y la revista de la Hermandad de la Peña de Huelva para la Romería 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este martes la presentación oficial del cartel anunciador y de la revista de la Romería 2026 de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peña de Huelva, y que supone el pistoletazo de salida a una de las citas "más esperadas" del año en la barriada de La Orden.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante su intervención que "este acto se ha consolidado como parte del calendario emocional de la ciudad, marcando cada año el inicio de una cuenta atrás que los devotos viven con especial intensidad".

En este sentido, ha subrayado el carácter especial de esta edición al celebrarse el aniversario de la hermandad, "35 años difundiendo en Huelva el amor por la Virgen de la Peña y construyendo un vínculo firme entre la capital y Puebla de Guzmán".

Miranda ha felicitado a la autora del cartel, Cristina Pacheco, por "una obra llena de sensibilidad, luz y sentimiento que transmite la devoción y la relación íntima con la Virgen", así como a la hermandad por la nueva edición de su revista 'La Balsita', "testimonio vivo de vuestra historia y compromiso". Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para los mayordomos y para la propia hermandad, resaltando su papel como "puente entre territorios, culturas y generaciones", y ha agradecido "el esfuerzo por mantener vivas las tradiciones y engrandecer el nombre de Huelva".

Finalmente, ha animado a todos los onubenses a vivir "intensamente" la romería, deseando que "la Virgen de la Peña siga guiando vuestros pasos un año más".

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peña en Huelva, Juan González, ha agradecido a Cristina Pacheco la cesión de una obra "que se convertirá en la tarjeta de presentación de la Romería 2026". Asimismo, ha señalado que "con este acto abrimos las puertas a la romería que se celebrará el último domingo de abril", invitando a todos los onubenses a participar "y acompañarnos tanto en el pregón del próximo día 15 en el Gran Teatro, como en la salida de la hermandad hacia Puebla de Guzmán el jueves 23, desde la parroquia de Santa Teresa para recorrer un año más la barriada de La Orden".

El acto, conducido por el propio Juan González, ha contado con la participación del Coro de la Hermandad de la Peña de Huelva, que ha puesto la nota musical a una cita marcada por la emoción y la tradición. La mesa presidencial ha estado compuesta por la autora del cartel, Cristina Pacheco; el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el director espiritual, Sebastián Macías; el presidente de la Hermandad, Juan González; y la Hermana Mayor, Sandra Soltero Monterde.

Tras la bienvenida del presidente, uno de los momentos destacados ha sido la entrega de las cubiertas del pregón de 2026 por parte de Toni Garrido, pregonero de 2025, a la nueva pregonera, Isabel María González Núñez, en un simbólico gesto de relevo. Posteriormente, la autora del cartel, Cristina Pacheco, ha sido la encargada de presentar la obra, que ha sido descubierta por los miembros de la mesa presidencial, despertando una cálida acogida entre los asistentes.

A continuación, Juan González ha presentado la revista oficial de la hermandad para este año, destacando su valor como memoria colectiva de la vida de la filial. Durante el acto también se ha hecho entrega de un recuerdo conmemorativo a los mayordomos e integrantes de la mesa presidencial, en reconocimiento a su dedicación y compromiso. El programa de intervenciones ha continuado con las palabras del director espiritual, Sebastián Macías, y del alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, antes de cerrar con la intervención de la alcaldesa de Huelva.

La jornada ha concluido con una fotografía de familia y una convivencia en los soportales del Ayuntamiento, donde los asistentes han podido compartir dulces en un ambiente distendido, dando así inicio oficial a los actos previos de la Romería de la Peña 2026.