El presidente de la Diputación de Huelva recorre la Sierra para conocer sobre los efectos de la borrasca

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, visita Cortegana para conocer los efectos del temporal en la sierra onubense. - DIPITACIÓN DE HUELVA

CORTEGANA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, está realizando este jueves una serie de visitas a los municipios más afectados por la borrasca que ha azotado la provincia en los últimos días, con el objetivo de conocer sobre el terreno los daños ocasionados por las intensas lluvias y la crecida de los ríos, así como interesarse por las necesidades más urgentes de los ayuntamientos.

En Cortegana, el presidente ha conocido los desperfectos provocados por el desprendimiento de un talud en la calle Alta, que afectó a dos vehículos y obligó a la evacuación preventiva de dos viviendas. En este punto ha intervenido el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, con efectivos del parque de Jabugo, que realizaron trabajos de apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona. No se han registrado daños personales, aunque sí daños materiales, ha indicado la Diputación en una nota.

David Toscano ha estado acompañado por la alcaldesa de Cortegana, Mar Martín Florido, y por el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, con quienes ha analizado in situ los destrozos provocados por el desprendimiento. Durante la visita, el presidente también ha mantenido un encuentro con la familia afectada.

Posteriormente, Toscano se ha desplazado hasta Almonaster la Real, donde ha supervisado el corte de la carretera provincial HU-7100, que conecta el pueblo con Valdelamusa, y junto al vicepresidente responsable del área de Infraestructuras y Carreteras, Manuel Cayuela, ha mantenido un encuentro con el alcalde, Jacinto Vázquez y la primera teniente de alcalde, Tamara Romero para evaluar la situación y trasladar el apoyo de la institución provincial.

La ronda de visitas continuará esta tarde por Encinasola, Aroche y Rosal de la Frontera. Durante estos desplazamientos, el presidente está conociendo el estado de infraestructuras, caminos, carreteras y servicios básicos, además de coordinar con los equipos técnicos las actuaciones que puedan ser necesarias.

La Diputación de Huelva ha destacado que mantiene un contacto "permanente" con los ayuntamientos y con los servicios técnicos para realizar un seguimiento "continuo" del episodio meteorológico y "priorizar las intervenciones allí donde resulten más necesarias".

CORTES DE CARRETERAS EN LA SIERRA

Desde el Servicio de Carreteras de la Diputación se está informando de diversas incidencias en vías de titularidad provincial como consecuencia del temporal de viento y lluvias registrado entre los días 4 y 5 de febrero, que ha tenido un impacto especialmente significativo en la zona norte de la provincia y en la comarca de la Sierra.

La Diputación de Huelva ha pedido "máxima precaución" a los conductores ante el corte total de la carretera provincial HU-7100, que conecta Almonaster la Real con Valdelamusa (por Gil Márquez), debido a un deslizamiento de talud de grandes dimensiones. La vía permanece cerrada al tráfico, pendiente de evolución y debidamente señalizada.

Además, se registran afecciones en la HU-8100, entre Aroche y la HU-9101, con árboles caídos y varios deslizamientos de taludes; en la HU-8105, de Cortegana a Aracena, con deslizamientos de tierras y caídas de árboles en varios puntos, así como la caída de un poste eléctrico en el punto kilométrico 17+500; en la HU-8106, de la N-433 a Puerto del Espino --estación de Almonaster la Real--, por desprendimientos de rocas y árboles; y en la HU-8107, acceso a Las Veredas, también por deslizamientos y caídas de árboles. En el acceso sur a Valdelarco (HU-8116) la incidencia ya ha sido retirada, mientras que en la HU-8121, entre Alájar y Fuenteheridos, se mantiene una cuneta colapsada con saltos de agua.

El temporal ha dejado acumulados importantes de lluvia, con registros elevados en municipios de la Sierra y el Andévalo, y el exceso de humedad en el suelo está provocando "constantes desprendimientos" de rocas y deslizamientos de tierras. La Diputación recuerda que se "extreme la prudencia" en los desplazamientos y "se respeten en todo momento las señales y recomendaciones de los servicios de emergencia y mantenimiento".