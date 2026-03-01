Prevén que la recolección de fresa de Huelva se alargue con el buen tiempo y tras perder volumen por los temporales

Archivo - Fresas de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

La recolección de la campaña de la fresa 2025/2026 en la provincia de Huelva se alargará, previsiblemente, si las condiciones meteorológicas y de mercado lo permiten, para tratar de compensar parte de las pérdidas de volumen producidas por el tren de borrascas que han afectado a la provincia durante el mes de febrero, lo que provocó que en la quinta semana se comercializara alrededor de un 50% menos de fresa que en misma semana de la campaña anterior.

Según recoge el informe de seguimiento de la campaña 2025/2026 publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, de haber sido esta una campaña "normal", la recolección de fresa "estaría ya casi al 20% del volumen total esperado". Sin embargo, apunta que esta cifra "difiere de la realidad actual".

A pesar de ello, destaca que la llegada del buen tiempo está impulsando la producción de frutos rojos y que, en la segunda mitad de la semana, llegaron los primeros productos españoles a los mercados alemanes. En la semana quinta la fresa predominante en Munich (Alemania) era la de origen griego, por que esta situación de "escasez" situó los precios en origen y en mercados internacionales "muy por encima de los de la misma semana de la campaña anterior".

En cuanto a la frambuesa, cuya campaña de recolección se encuentra "bastante avanzada" en esta octava semana, se debería llevar ya cosechado "el 44% del total", pero el observatorio señala que las pérdidas de volumen comercializado respecto al mismo periodo de la campaña anterior "se estiman entre el 7,3% y el 35,6%, dependiendo de la comercializadora consultada".

Así las cosas, apunta que esta menor oferta ha repercutido en "un alza del precio medio" ponderado en origen de la campaña actual hasta la semana ocho, "respecto al mismo periodo de la anterior, estimado en un 16,4%".

Finalmente, indica que en esta última semana el cese de las lluvias y el incremento de las temperaturas máximas ha impulsado el volumen de producción y "mejorado notablemente la calidad de todos los frutos rojos".

De otro lado, el observatorio señalaba en su informe sobre la sexta semana de recolección que con los datos recopilados hasta ese momento, y tras las borrascas, se estimaba que la producción comercializada en esa semana era aproximadamente un 17% inferior respecto a la semana seis de la campaña anterior, tanto en fresa como en frambuesa.

No obstante, desde el comienzo de campaña los volúmenes comercializados acumulados de ambas frutas hasta esa semana se estimaban que eran entre "un 38% --fresa-- y un 35% --frambuesa-- inferiores", respectivamente, respecto a los de la campaña 2024/25.