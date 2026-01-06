El Primer Premio de El Niño deja 600.000 euros en La Antilla, Moguer y Almonte

Administración nº2 de Moguer (Huelva). - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

HUELVA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total del tres décimos por terminal se han vendido en la provincia de Huelva del número 6.703, que ha resultado agraciado con el Primer premio en el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026. Concretamente, se han adquirido en La Antilla, Moguer y Almonte (Huelva), repartiendo un total de 600.000 euros.

Así, lo ha confirmado el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Huelva, Antonio Delgado, a Europa Press, que ha explicado que se han vendido tres 'resguardos' (décimos) del número agraciado por terminal, por lo que ha mostrado su alegría por este premio.

Además, Delgado ha señalado que la administración de Lotería que ha vendido el décimo en La Antilla, Copistería Piscis, situada en la avenida Castilla, es la misma que "vendió el tercero en Navidad, es decir, que es un establecimiento que goza de muy buena suerte".

En otro de los puntos agraciados, la Administración de Lotería nº2 de Moguer, su responsable, Jesús Riquelme, ha confirmado a Europa Press, el número premiado y ha asegurado que "ha caído en una peña, con al menos cien personas", aunque desconoce el número de premiados o si se ha repartido en participaciones. "Son amigos y clientes míos y la verdad que súper feliz".

Asimismo, los nuevos gestores de esta administración llevan "muy poco tiempo" al frente de ella, por lo que es la primera que dan un premio gordo. "Dimos un segundo premio de la lotería del sábado hace un mes y pico. Y la verdad que la suerte estaba llamando a nuestra puerta y por ahí lo hemos dado", ha señalado.

Por ello, aunque ha reconocido que no llevaba ningún número, ha subrayado que está "más feliz que si me hubiese tocado", sobre todo porque "llevamos solo un par de meses".

Además, otro décimo del primer premio de El Niño también ha sido ha sido vendido en otro establecimiento de Almonte, situado en la calle Venida de la Virgen.

El premio 'Gordo' de la Lotería de El Niño está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo. Este número, muy repartido, ha dejado suerte, además, entre las ocho provincias andaluzas.