Prisión provisional sin fianza por intentar agredir a un médico con un cuchillo en Isla Cristina (Huelva)

AYAMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte (Huelva) ha dictado prisión provisional y sin fianza para un individuo por el intento de agresión a un médico con un cuchillo en el centro de salud de Isla Cristina, al que además habría amenazado con que lo iba a "esperar fuera del centro cuando terminara su trabajo".

Así lo recoge la sentencia, consultada por Europa Press, mientras el Colegio de Médicos de Huelva ha ofrecido al facultativo su respaldo jurídico de cara al juicio, fijado para el 12 de noviembre, y "todo aquel apoyo que necesite".

Según el atestado y el auto judicial, el incidente se produjo en torno a las 06.20 horas de este domingo en el servicio de urgencias del centro de salud, al que el detenido habría acudido en busca de tranquilizantes, asegurando que le habían robado su medicación junto a su documentación y exigiendo nuevos medicamentos.

De acuerdo con el relato de la investigación, el presunto autor habría abierto su mochila, de la que sacó un cuchillo con el mango rojo y se dirigió al médico "con intención de clavárselo", aunque cada vez que se acercaba el facultativo lograba "mantener una distancia de seguridad", evitando que se consumara la agresión con arma blanca.

El detenido, con diagnóstico de trastorno de personalidad y ansiedad según recoge el auto, también habría proferido amenazas, gritando que no llamaran a la Guardia Civil y que iba a esperar al médico fuera del centro de salud al término de su trabajo. El celador logró alertar por teléfono al Instituto Armado, quien se personó y detuvo al hombre interviniendo el cuchillo.

El juzgado ha considerado que existe riesgo de fuga del presunto agresor al carecer de domicilio fijo o trabajo y por lo elevado de las penas a las que podría enfrentarse, al incurrir presuntamente en sendos delitos de atentado con arma y otro de amenazas, lo que podría conllevar una condena mínima de cinco años de prisión.

Al acordar la prisión provisional sin fianza la jueza también pretende evitar que "el investigado cometa nuevos hechos delictivos, valorando la multitud de antecedentes penales por delitos violentos y, en particular, por hechos similares, respecto de los que cuenta, al menos, con dos antecedentes penales computables", según indica el auto. Esta medida cautelar se mantendrá hasta que tenga lugar el juicio, que tendrá lugar el jueves, 12 noviembre.

Desde el Colegio de Médicos de Huelva se recalca que las agresiones a los profesionales médicos tienen la consideración de atentado a la autoridad, con las consiguientes penas de prisión. Asimismo, la institución colegial cuenta con un gabinete jurídico para respaldar a los facultativos y apoyo multidisciplinar en caso de que lo necesiten porque una agresión o amenaza a un médico es algo "absolutamente intolerable" que no se debe consentir dado que pone en jaque la atención sanitaria al resto de la población. "Nadie puede acudir al trabajo con temor, entre todos tenemos que erradicar esta lacra", subraya.