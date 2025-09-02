Prisión provisional para uno de los tripulantes del pesquero pillado con 1.800 kilos de hachís en Isla Cristina (Huelva)

AYAMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los detenidos tras ser intervenidos 1.824 kilos de hachís en un barco pesquero que navegaba hacia Isla Cristina, así como acordó prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 3.000 euros del segundo de los detenidos, cantidad que éste abonó, quedando en libertad provisional.

Así lo han indicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a Europa Press, que ha señalado que el segundo detenido quedó el libertad con una serie de medidas cautelares, como son la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. De la misma manera, ha señalado que se investiga a ambos por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos se produjeron a finales de agosto, cuando efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en un dispositivo conjunto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, intervinieron un total de 1.824 kilos de hachís en un barco pesquero que navegaba hacia la localidad de Isla Cristina, tras lo que se ha detuvo a sus dos tripulantes por un presunto delito contra la salud pública --tráfico de drogas--.

El dispositivo comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís, el cual se introduciría en territorio nacional en una embarcación por Isla Cristina. De esta manera, se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria que conocían la información.

Así, sobre las 2,15 horas de la madrugada del 27 de agosto, los agentes del grupo marítimo del Estrecho de la Guardia Civil abordaron el pesquero a tres millas al sur del río Guadiana, localizando una "gran cantidad" de fardos de hachís. Seguidamente, custodiaron la embarcación y a sus dos tripulantes hasta el puerto pesquero de Isla Cristina, donde fue inspeccionado por los agentes desplegados en tierra.

En total se han hallaron 48 fardos de hachís con un peso total de 1.824 kilos distribuidos por la cubierta y bodega del barco. Asimismo, se ha detenido a los dos tripulantes.