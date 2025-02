Profesionales sanitarios de Huelva se vuelven a concentrar para pedir "más medios" y ante "cierre de cirugía vascular"

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales sanitarios de todos los ámbitos se han vuelto a concentrar este martes a las puertas de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para reclamar "más medios y personal" y ante "el inminente cierre de cirugía vascular", ya que "la médico que quedaba se marcha a final de mes", por lo que han alertado "del peligro que supone no tener esta unidad".

En declaraciones a los medios, el portavoz de la concentración y enfermero de Neumología del hospital, Christian Garrido, ha destacado la acogida de esta nueva concentración, ya que "hay bastante más gente que la primera de hace 22 días", toda vez que ha explicado que una de las "principales reivindicaciones" es "el inminente cierre de cirugía vascular".

"La unidad de cirugía vascular va a desaparecer, aunque aún no es oficial ni creo que lo reconozcan hasta el último momento, pero sabemos que se va a Sevilla, y que se harán cargo de ciertas cosas, pero no sabemos quién va a hacerse cargo del resto de patologías, de complicaciones que surjan en el hospital. Por ello, los compañeros lo están diciendo, si sangras, te mueres, y a Sevilla no llegamos", ha aseverado.

Al respecto, ha subrayado que en una provincia como Huelva, "las recomendaciones para cirugía vascular son entre cinco y siete profesionales". "Tuvimos cinco en algún momento, hemos estado con tres bastante tiempo, ahora mismo tenemos una y se va a final de mes, aunque esta profesional ha intentado conservar la unidad, ha puesto todo lo que podía de su parte", ha explicado.

"Lo que dicen la delegada de Salud y la consejera es que Huelva es muy difícil y que se hará lo que se pueda, pero esta situación es muy urgente y ya tendría que estar solucionado porque vascular lo lleva avisando mucho tiempo", ha enfatizado.

Ante algún acercamiento por parte de la administración andaluza, el portavoz ha señalado que "supuestamente la consejera de Salud habló con unas compañeras que fueron al Parlamento y prometió que se iban a reunir con nosotros y con el gerente". "Hasta ahora no sabemos nada. Lo que sí la Gerencia se ha puesto en contacto a raíz de esta concentración, para tener una reunión, pero ya la habíamos solicitado pero hasta que no hemos empezado con las movilizaciones no hemos tenido respuesta ni soluciones", ha criticado.

Por su parte, el presidente de Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap), que ha estado presente en la concentración, ha indicado que "quedan dos días, hay que ser un poco optimistas, pero todo apunta al cierre de la unidad de cirugía vascular", ya que este lunes "hubo una reunión en el Colegio de Médicos en el que parece que está todo el pescado vendido" y Huelva "va a retroceder 50 o 60 años en asistencia sanitaria".

"La alternativa es muy difícil. El que tenga un evento urgente, cruzar los dedos y que llegue vivo a Sevilla, que muchos no lo conseguirán. Y lo que no sabemos es qué vamos a hacer con los 7.000 pacientes que hay en lista de espera. Es un desastre y un drama que se podía haber evitado y que no han querido evitar", ha lamentado.

Así, Mora ha detallado que "se ha juntado todo", porque la concentración en "principio no era por cirugía vascular, que también, sino porque el personal no puede más". "Lo que pasa en cirugía vascular es lo que le está pasando a la última auxiliar, a las empleadas de la limpieza, lavandería, a los celadores y los médicos, que es falta de personal. Si os escucháis las reivindicaciones de la gente, nadie ha pedido dinero, sino están pidiendo gente para hacer el trabajo con dignidad", ha remarcado.

Además, el presidente de Onusap ha señalado que, tras la concentración del pasado jueves, "no se ve ningún movimiento por parte de la Junta", ya que "ellos dicen que están contratando, pero están dando contratos de diez días para callar a la gente y para poder decir que hemos contratado a tropecientos mil profesionales". "Ellos ahora podrán salir en el Parlamento y decir que han contratado 300, pero son nueve días, no más", ha abundado.

Por otro lado, Manuel Hervás, enfermero de la unidad de cirugía vascular, ha señalado que "el cierre de dicha unidad es una noticia nefasta", ya que Huelva "no se pueden permitir el lujo de que la perdamos", que, "además, es muy importante para otras especialidades y para otro tipo de intervenciones que se realizan en el hospital".

"La lista de espera que tenemos, aparte con personas que están fuera esperando, es brutal. Por ello, no nos podemos permitir el lujo de perderla, ya que suma más del año de espera", ha explicado.