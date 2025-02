Salud dice que la situación en Huelva "no es tan mala como están haciendo ver" y que "no se ha cerrado ningún servicio"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha señalado este martes sobre la sanidad en Huelva que "no podemos decir que la situación sea tal y como quizás están haciendo ver a la población" algo que "le preocupa" porque "pueden causar mucha inquietud o mucho miedo a los onubenses y realmente no es así", toda vez que ha reiterado que "se ha invertido mucho dinero en infraestructuras y en equipamiento" y "se ha aumentado también el número de profesionales en el Hospital Juan Ramón Jiménez" y ha negado el cierre de "ningún servicio".

Así se ha pronunciado Hernández a preguntas de los periodistas durante una jornada sobre sanidad andaluza en Sevilla, donde ha dicho que "este tipo de manifestaciones, de descontento de los profesionales nos ocupan y nos preocupan" y que las "respeta", así como ha afirmado que "en los próximos días" estará en Huelva y ha dicho que "tanto el equipo directivo del hospital como el Servicio Andaluz Salud (SAS) y la consejería" están a "disposición" de los profesionales y que "necesitan saber cuáles son realmente sus demandas y sus preocupaciones".

La consejera ha manifestado que "no quiere que se politice más la salud" porque "la salud está por encima de cualquier ideología política". "Respetamos de verdad esas manifestaciones, pero queremos que también se ponga en valor, sobre todo por no crear ese miedo a la población, todo lo que se ha hecho en estos seis últimos años y que, evidentemente, somos conscientes que hay que mejorar y para ello estamos todos los días trabajando 24 horas los siete días" porque "nos preocupa y nos ocupa".

"En breves días estaremos en Huelva y realmente queremos que mejore la situación porque sabemos que es muy importante. Y no se ha cerrado nada, no se ha cerrado ningún servicio, lo que ocurre es que hay que respetar las decisiones personales de los profesionales, porque ellos pueden decir dónde quieren trabajar, dónde quieren vivir, cómo quieren trabajar y cómo quieren vivir y hay un cambio en la sociedad que lo estamos viendo, no solamente en los profesionales sanitarios y no sanitarios, sino en todos los profesionales de otros estamentos a los que quizás no le prestamos tampoco mucha atención", ha dicho.

Hernández ha señalado que "la salud es lo más importante" pero que tras la pandemia ha habido "un cambio en la sociedad" y "las nuevas generaciones de profesionales son distintas, tienen otras prioridades, otros intereses que los que teníamos, quizás los de ya una cierta edad" y el sistema sanitario "tiene que adaptarse también a esto para seguir dando la asistencia a la población" y "ahí es donde estamos".

"Es un sistema muy robusto, tenemos un sistema sanitario que de verdad es uno de los mejores, no solamente de nuestro país, sino de nuestro entorno europeo y lo que sí hay que hacer es adaptarse a las necesidades y las prioridades de los profesionales a las necesidades de la población", ha concluido.